sábado, febrero 21, 2026
spot_img
InicioRojasEncontraron a un Hombre sin Vida a la Orilla de la Carretera
Rojas

Encontraron a un Hombre sin Vida a la Orilla de la Carretera

0
16

*Huixtla

*Es del Sexo Masculino y Tiene una Herida Grande en el Cuello

Huixtla, Chiapas; 20 de febrero.- La mañana de este día viernes 20 de febrero, un hombre fue encontrado sin vida en el tramo Tapachula – Huixtla, en el kilómetro 248 + 050, automovilistas tuvieron a la vista el cuerpo que presentaba una herida profunda en el cuello.
La víctima del sexo masculino, viste pantalón de mezclilla azul claro, playera de color beige y zapatos negros. Hasta el momento, permanece sin identificar. Se presume que fue degollado debido a la impresionante herida en el cuello.
Uniformados de las diferentes corporaciones policiacas y las unidades de rescate, constataron que la persona estaba sin vida; solicitaron la intervención y presencia de personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, mientras las autoridades locales acordonaban el área para las diligencias periciales.
Al lugar se presentó Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente hicieron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al SEMEFO ubicado en el ejido “Álvaro Obregón” de Tapachula, para la necropsia de ley. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Encontraron a un Hombre sin Vida a la Orilla de la Carretera
Artículo anterior
Señora fue Baleada por su Marido
Artículo siguiente
¡ITAC y Atlético Gelones Empatan 1-1 en la 1a. Especial!
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Entrevista con el Ing. Emilio Barrios Solano, Presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
Leer más

Nueva Sala de Educación Inicial en CAI 3 Tapachula

Al Instante staff - 0
El Centro de Atención Infantil 3 (CAI) Tapachula, inauguró la Sala 8 de Educación Inicial, un nuevo espacio diseñado para fortalecer el aprendizaje y...
Leer más

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó

Al Instante staff - 0
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó los resultados del operativo realizado en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo, a la altura de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV