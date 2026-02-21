Encontraron a un Hombre sin Vida a la Orilla de la Carretera

*Huixtla

*Es del Sexo Masculino y Tiene una Herida Grande en el Cuello

Huixtla, Chiapas; 20 de febrero.- La mañana de este día viernes 20 de febrero, un hombre fue encontrado sin vida en el tramo Tapachula – Huixtla, en el kilómetro 248 + 050, automovilistas tuvieron a la vista el cuerpo que presentaba una herida profunda en el cuello.

La víctima del sexo masculino, viste pantalón de mezclilla azul claro, playera de color beige y zapatos negros. Hasta el momento, permanece sin identificar. Se presume que fue degollado debido a la impresionante herida en el cuello.

Uniformados de las diferentes corporaciones policiacas y las unidades de rescate, constataron que la persona estaba sin vida; solicitaron la intervención y presencia de personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, mientras las autoridades locales acordonaban el área para las diligencias periciales.

Al lugar se presentó Personal de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente hicieron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al SEMEFO ubicado en el ejido “Álvaro Obregón” de Tapachula, para la necropsia de ley. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda