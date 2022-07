Ante Presencia de Toxinas, se Mantiene Veda Sanitaria por Marea Roja en Puerto Madero

* Secretaría de Salud Recomienda Evitar el Consumo de Moluscos.

Tapachula, Chiapas; 05 de Julio de 2022.- De acuerdo con los últimos resultados de pruebas de laboratorio en carne de moluscos bivalvos, se ha confirmado la presencia de toxina paralizante en los productos provenientes de la zona de Puerto Madero, municipio de Tapachula, por lo que el secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz, exhortó a la población a no vender, extraer o comercializar moluscos de doble concha por presencia de marea roja, para evitar riesgos a la salud e intoxicaciones.

El titular de la dependencia estatal, doctor Pepe Cruz, señaló que gracias a que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene la vigilancia de este fenómeno biológico, mediante muestreos de agua de mar y de carne de moluscos bivalvos, así como el monitoreo de la concentración de clorofila en el mar a través de imágenes satelitales y mapas de patrones de corrientes, además de actividades en vinculación con el Comité Estatal de Prevención y Contingencias de Agua Marinas, se han logrado detectar toxinas en la carne de los moluscos de doble concha.

Detalló que según la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, en la más reciente toma de muestra de carne de moluscos bivalvos recolectada en Puerto Madero a finales del mes de Junio, se encontró la toxina paralizante; dicho estudio de laboratorio se realiza cada 15 días para el monitoreo de presencia de toxina marina.

Recalcó que ante el compromiso de proteger la salud de las familias chiapanecas, las autoridades de Protección contra Riesgos Sanitarios continúan haciendo su trabajo para prevenir intoxicaciones, ya que esto puede provocar graves secuelas o incluso la muerte, por ello es importante seguir las recomendaciones.

El doctor Pepe Cruz reiteró que la población debe evitar el consumo de ostiones, almejas, mejillones, caracoles de mar, callo de hacha, pata de cabra, pata de mula, callo de margarita y otros moluscos que estén cubiertos por dos conchas, pues las toxinas ni con calor ni limón se destruyen, así que se corre el mismo riesgo si se comen crudos o cocidos, o si sólo se toman el caldo.

Indicó que es importante no comprar ni consumir estos alimentos cuando hay una alerta de veda, por lo que la población debe estar atenta ante cualquier síntoma de una posible intoxicación por consumo de moluscos bivalvos, como son: hormigueo en labios, lengua y boca, sensación que se extiende a otras partes del cuerpo; además de vómito y mareos, por lo que se debe acudir a la unidad de salud más cercana, pues si no se actúa a tiempo puede ser mortal.

Puntualizó que desde el pasado 24 de Mayo se estableció la veda sanitaria en Puerto Madero, incluyendo Playa Linda, San Benito, Lagos de Pozuelos y Las Escolleras, quedando prohibida la cosecha y comercialización para consumo humano de los moluscos bivalvos, derivado de la presencia de elevados niveles de fitoplancton formador de saxitoxina, en una concentración por arriba de los límites de referencia, como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009. Boletín Oficial