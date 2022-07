Damnificados por el “Stan” Buscan la Escrituración de 266 Viviendas

*PROVICH no les ha Dado Solución.

Tapachula, Chiapas; 05 de Julio del 2022.- Desde el 4 de Octubre del año 2005 en que el huracán Stan les causó estragos en sus bienes, por más que han luchado, cerca de 300 familias todavía no han logrado obtener de las autoridades correspondientes la escrituración de las viviendas que les dieron en esa ocasión, situación que los mantiene a la deriva jurídica.

Así lo dio a conocer en entrevista con EL ORBE, María del Rocío del Puerto Chang, gobernadora indígena de Tapachula y representante del grupo de familias que solicita escrituras, al asegurar seguir con sus gestiones, y que este día tuvieron una reunión con funcionarios.

Comentó que en total son 266 viviendas que requieren de esos documentos, los cuales corresponden a colonias como San Jorge, La Sierra 1 y 2, Cafetales, La Perla y Los Palacios, y que en su oportunidad la Promotora de la Vivienda en Chiapas (Provich) no les resolvió nada a favor, por lo que encaminaron sus gestiones ante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que aceptó retomar el proceso.

El tener un techo es muy importante, añadió, sobre todo ahora que se pagan rentas mensuales muy altas y hay muchas familias que no pueden hacer esos pagos.

Por eso, insistió a las autoridades que ya les resuelvan su situación y les otorguen las escrituras de sus viviendas para vivir con tranquilidad. EL ORBE / Nelson Bautista