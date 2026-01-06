Envases de Agroquímicos También Contaminan Terrenos Cultivables

*Llaman a Tener un Mejor Manejo de Residuos.

Tapachula, Chiapas; 5 de Enero del 2026.- La recolección de envases vacíos de productos agrícolas en México continúa siendo un grave reto ambiental.

De acuerdo con el más reciente registro del portal del Gobierno Federal, únicamente el 28% de estos residuos logra recuperarse, lo que equivale a poco más de 2 mil 400 toneladas, a través del Programa Nacional de Recolección, en coordinación con la asociación civil AMOCALI A.C. y los Comités Estatales de Sanidad Vegetal.

Cada año, en el país se comercializan cerca de 10 mil toneladas de envases de agroquímicos, sin embargo, la gran mayoría termina abandonada en parcelas, canales de riego o tiraderos clandestinos, generando un serio riesgo para el medio ambiente y la salud pública.



AMOCALI A.C., organización sin fines de lucro, ha reunido durante la última década a empresas formuladoras, distribuidoras e importadoras de agroquímicos, con el objetivo de impulsar la correcta recuperación y manejo de estos residuos considerados peligrosos. Su coordinador regional, Luis Felipe Torres, señaló que el principal desafío es lograr que el 90% de los envases ingresen a la cadena de manejo ambientalmente seguro.Actualmente, del total recolectado, 58% se recicla, 19% se destina a coprocesamiento y 23% a incineración controlada, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de disposición responsable entre los productores.En el caso de Chiapas, la problemática es aún más alarmante. El Estado genera alrededor de 400 toneladas de envases vacíos al año, pero solo se recolectan aproximadamente 50 toneladas. En la región del Soconusco, donde se produce la mitad de estos residuos, apenas se recuperan 40 toneladas, dejando un alto impacto ambiental.A esta situación se suma la insuficiencia de centros de acopio. En todo el Estado existen solo dos: uno en Mazatán, Cantón Los Llanitos, y otro en Villaflores, los cuales resultan limitados ante la extensión geográfica y el número de productores. EL ORBE/ JC