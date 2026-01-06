martes, enero 6, 2026
Construirán en Tapachula Unidad Para Diagnosticar Enfermedades Emergentes en Migrantes

*Proyecto Impulsado por el INSP, en Coordinación con la SSA.

Tapachula, Chiapas; 5 de Enero del 2026.- Tapachula se perfila como un punto clave para la investigación en salud pública, con la próxima creación de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes en Población Migrante, un proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas.
El director general del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, informó que se establecerá una alianza estratégica con el Gobierno de Chiapas, al reconocer que la entidad es uno de los principales corredores migratorios del continente, por donde transitan miles de personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones del mundo.

“Estamos construyendo una alianza muy sólida que contempla la creación de una unidad conjunta de investigación denominada Migración y Salud. Chiapas es un punto de confluencia de poblaciones migrantes con múltiples destinos, lo que nos obliga a entender y caracterizar los factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en su salud”, explicó.
El funcionario destacó que este proyecto no sólo busca generar conocimiento científico, sino también establecer sistemas de alerta temprana ante posibles riesgos sanitarios, lo que permitirá diseñar políticas públicas preventivas y oportunas.
Detalló que la Unidad ya cuenta con un diseño conceptual y arquitectónico, y que su implementación se encuentra a la espera de la autorización de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda federal, lo que permitiría su puesta en marcha en el corto plazo.
Ante el intenso fenómeno migratorio que vive la región, Lazcano Ponce subrayó que el desplazamiento masivo de personas genera condiciones biológicas, sociales y ambientales que pueden propiciar la aparición o reaparición de enfermedades, por lo que contar con una unidad especializada resulta estratégico para la salud pública nacional.
Finalmente, adelantó que ya se trabaja en la capacitación de investigadores y personal especializado, enfocados en el estudio de enfermedades asociadas a la migración, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la atención preventiva en la frontera sur del país. EL ORBE/ JC

