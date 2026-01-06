Denuncian Mala Planeación en la Línea K del Ferrocarril en Suchiate

*Obras Generan Inundaciones.

Suchiate, Chiapas; 5 de Enero de 2026.- La inconformidad social en la frontera sur se intensifica, habitantes de diversos ejidos del municipio de Suchiate advirtieron que podrían bloquear las vías del Tren Interoceánico ante lo que consideran una ejecución deficiente y sin planeación de la obra ferroviaria Línea K, la cual afirman ha agravado problemas históricos de inundación, movilidad y seguridad.

Representantes vecinales de la zona fronteriza, señalaron que los trabajos no toman en cuenta la geografía del municipio ni la vulnerabilidad de varias áreas durante la temporada de lluvias.



1 de 3

Lejos de detonar desarrollo, sostienen que la obra se ha convertido en un obstáculo para la vida cotidiana.Javier Ovilla Estrada, presidente de la colonia Centro, alertó que puntos críticos como la zona de la Farmacia Guadalajara y la Calle Paulino Navarro se inundan de manera recurrente, situación que podría empeorar al no observarse infraestructura de drenaje pluvial complementaria a la vía férrea. “No vemos obras que garanticen que el pueblo no se va a inundar”, subrayó.A esto se suma la afectación a la movilidad. Vecinos denunciaron que las constructoras han reducido el libre tránsito y que existe el riesgo de un cierre definitivo de pasos peatonales y vehiculares que conectan a los ejidos con el centro comercial de Ciudad Hidalgo, lo que impactaría directamente la economía local.Las quejas también alcanzan el ámbito de la seguridad y la integridad de las viviendas.Magnolia Escobar Sandoval, vecina de la zona, afirmó que el uso constante de maquinaria pesada ha provocado vibraciones que dañaron techos y estructuras, generando goteras en varias casas.Además, advirtió sobre el peligro para niños y adultos mayores debido a la falta de señalización y al aumento de caídas en las áreas intervenidas.“Necesitamos explicaciones, nos tratan como si no importáramos. Hay personas mayores que se caen y nadie se hace responsable”, reclamó.Ante este panorama, los colonos demandaron la instalación inmediata de una mesa de trabajo para este jueves, con la participación del Presidente Municipal, representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR) y áreas de Acción Social.El objetivo es conocer el futuro de los accesos, establecer medidas de mitigación y priorizar las necesidades del municipio frente al proyecto ferroviario.Los líderes comunitarios advirtieron que, de no obtener respuestas claras y compromisos concretos, convocarán a todas las colonias para realizar un cierre total de la vía del tren.Finalmente, cuestionaron la entrega selectiva de apoyos económicos de 40 mil Pesos, al señalar que numerosas familias de la colonia Centro quedaron excluidas bajo el argumento de vivir en una zona comercial, pese a enfrentar afectaciones directas derivadas de la obra federal. EL ORBE/Nelson Bautista