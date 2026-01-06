martes, enero 6, 2026
UCD Exige Decreto de Nacionalización de Vehículos Extranjeros Para el Sureste

*Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Campeche han Sido Marginados.

Tapachula, Chiapas; 5 de Enero del 2026.- Tras la abrogación del decreto que permitía la regularización de vehículos de procedencia extranjera, la Unión Campesina Democrática (UCD) manifestó su inconformidad por la exclusión histórica del sureste mexicano, y anunció que buscará un nuevo decreto de nacionalización, no de regularización, para estas unidades.
El dirigente estatal de la UCD, Herminio Verdugo Muñoz, explicó que el decreto impulsado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y recientemente cancelado por la presidenta Claudia Sheinbaum, solo benefició a Estados del norte y posteriormente a algunos del centro del país, dejando fuera a Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Señaló que, para estas entidades, el decreto nunca representó un beneficio real, ya que miles de familias continúan circulando con vehículos irregulares desde hace años, sin una alternativa legal.
Ante este escenario, la UCD prepara una reunión regional con organizaciones del sureste para presentar al Gobierno Federal la solicitud formal de nacionalización, proceso que, aseguran, debe ser atendido directamente por la Aduana, y no mediante esquemas temporales.
Verdugo Muñoz indicó que, mientras se logra este objetivo, también buscarán el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para que el Gobierno Estatal emita un distintivo vehicular que permita a estas unidades seguir circulando legalmente, a cambio del pago de una cuota al Estado.
Actualmente, la UCD tiene un padrón aproximado de 1,800 vehículos en Chiapas, sin un incremento significativo reciente, ya que la mayoría solo cambia de propietario. El dirigente aclaró que la eventual nacionalización aplicaría únicamente para los vehículos ya registrados en la organización.
Finalmente, hizo un llamado a los afiliados a mantenerse informados y tranquilos, asegurando que la organización buscará el diálogo institucional antes de tomar cualquier otra determinación, ante la incertidumbre generada por la cancelación del decreto federal. EL ORBE/ JC

