martes, enero 6, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAyuntamiento de Tapachula Retoma Actividades Administrativas y Operativas con Normalidad
Local

Ayuntamiento de Tapachula Retoma Actividades Administrativas y Operativas con Normalidad

0
23

*Tras el Receso por Fin de Año.

Tapachula, Chiapas; 5 de enero de 2026.— El Ayuntamiento de Tapachula informó a la ciudadanía que, tras el periodo de descanso decembrino, retomó con normalidad las actividades administrativas y operativas, garantizando la atención en oficinas, trámites y servicios municipales para las familias tapachultecas.
El presidente municipal Yamil Melgar señaló que este inicio de año marca la continuidad del trabajo institucional con disciplina, orden y compromiso, enfocado en brindar un mejor servicio público y seguir avanzando en la transformación del municipio. “Arrancamos este 2026 con responsabilidad y vocación de servicio hacia nuestra gente”, expresó.
En este contexto, el Ayuntamiento realizó un llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable con el pago del impuesto predial, recurso fundamental para fortalecer los servicios públicos, la infraestructura urbana, la seguridad y las acciones que impulsan el desarrollo de Tapachula.
Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su invitación a las y los contribuyentes a acercarse a las cajas recaudadoras y módulos autorizados, destacando que cumplir con el predial es contribuir directamente al bienestar y crecimiento de Tapachula, bajo un esquema de orden, transparencia y corresponsabilidad social. Boletín Oficial

Ayuntamiento de Tapachula Retoma Actividades Administrativas y Operativas con Normalidad
Artículo anterior
UCD Exige Decreto de Nacionalización de Vehículos Extranjeros Para el Sureste
Artículo siguiente
En Enero Comienza el Registro de Líneas Telefónicas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Refuerzan recolección de basura en Tapachula con más camiones con tolvas recolectores

Al Instante staff - 0
6 de enero de 2026 Tapachula, Chiapas.— A las 10:00 de la mañana de este lunes 6 de enero, en las instalaciones de Protección Civil,...
Leer más

Vamos a atacar el problema de la basura de raíz: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Hoy Tapachula da un paso importante: inicia la primera etapa con la puesta en operación de cinco tolvas de alta tecnología, propiedad del Ayuntamiento,...
Leer más

Aprehenden a expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán: FGE

Al Instante staff - 0
- Presunto responsable del delito de atentado contra la paz, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de 2025, en Tapalapa El Grupo Interinstitucional, conformado...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV