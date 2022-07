Empresarios se Organizan Para que Tapachula Tenga Delegación CANIRAC

*Hace 13 Años fue Suspendido el Proyecto.

Tapachula, Chiapas; 05 de Julio del 2022.- Un grupo de empresarios de Tapachula y de los municipios de la frontera sur de Chiapas se están organizado para obtener una delegación de la Cámara Nacional de la industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), que permita impulsar aún más a la región, al desarrollo de ese sector y se obtengan beneficios también para los consumidores.

El Chef, Gerardo Inurreta, de la cadena Don Tirso, en Tapachula, recordó en entrevista para rotativo EL ORBE, que hace unos 13 años se hizo un esfuerzo para que este municipio, el segundo en importancia en la entidad, tuviera su propia Cámara, pero no se consolidó el proyecto.

Dijo que están muy entusiasmados porque se han retomado esos trabajos y cumpliendo con todos los requisitos necesarios, porque consideran que esta vez hay voluntad para que todo funcione y se den todos los apoyos y programas que ofrece esa agrupación nacional.

En el primer intento se cometieron varios errores que fueron impedimento para que se llevara a cabo el proyecto, comentó, en ese engonces tenía como sede a Tapachula, pero que ahora todas esas fallas son la base para no cometerlas y perfeccionar la estrategia, en un escenario muy distinto y con una gran participación de la iniciativa privada, en una región con dinamismo económico.

Esta vez, insistió, se trata de sumar esfuerzos, generar una inercia y hacer trabajo en equipo entre todos para ofrecer mejores productos y atraer a los consumidores, no solo los nacionales sino también al turismo de Guatemala. EL ORBE / JC