Autoridades Extienden Operativo de Seguridad Hasta el 15 de Enero en Tapachula

Las Acciones son Coordinadas por Autoridades de los Tres Órdenes de Gobierno

El Objetivo es Garantizar la Seguridad de la Población y los Visitantes

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero de 2026.- Con el propósito de salvaguardar la integridad de la población y de los visitantes que aún permanecen en la región, la Secretaría de Protección Civil Municipal informó la ampliación del operativo preventivo Guadalupe-Reyes hasta el próximo 15 de enero, por instrucciones del presidente municipal Yamil Melgar.



El titular de la dependencia, Luis Demetrio Martínez López, detalló que durante diciembre se atendieron 11 incidentes, de los cuales ocho correspondieron a incendios de pastizales, lo que encendió las alertas entre las autoridades.Ante este panorama, exhortó a transportistas y automovilistas a evitar arrojar colillas de cigarro encendidas en carreteras y zonas con vegetación seca.Estas acciones representan un grave riesgo no solo para las personas, sino también para la fauna silvestre, que es una de las más afectadas por este tipo de siniestros, subrayó.Como medida preventiva, personal de Protección Civil llevará a cabo labores de limpieza y deshierbe en tramos carreteros hacia Playa Linda, donde el crecimiento excesivo de maleza ha comenzado a reducir la visibilidad y aumentar el peligro para los conductores.Martínez López pidió a las familias tapachultecas revisar el estado de sus cilindros de gas, al tiempo que convocó a las empresas gaseras de la región a establecer una mesa de trabajo urgente.Lo anterior, tras detectarse que fugas en tanques deteriorados provocaron diversos incendios en viviendas durante el año.En cuanto a la temporada vacacional, se reporta una afluencia estimada de entre 40 mil y 50 mil visitantes en las playas de Playa Linda, San Benito y Escolleras, con un saldo blanco en las zonas de bañistas.No obstante, el funcionario confirmó que Protección Civil colabora con la Secretaría de Marina en la búsqueda de tres personas desaparecidas tras el extravío de una embarcación en altamar, utilizando drones para ampliar las labores de localización.Finalmente, las autoridades municipales reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender la señalización vial, a fin de garantizar un regreso seguro durante el cierre del periodo vacacional. EL ORBE/Nelson Bautista