Autoridades Municipales Atienden Necesidades de Colonos de Tapachula

*Se Fortalece Diálogo con las Instituciones

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero de 2026.– Alrededor de las 10:15 horas de este martes, un grupo aproximado de 100 colonos, integrantes de la organización social “Movimiento por Tapachula”, se concentró de manera pacífica en la entrada principal del Palacio Municipal para exponer diversas demandas relacionadas con obras y servicios básicos.

La movilización fue encabezada por el profesor Rodolfo Cruz Barrios, quien señaló que la organización tiene presencia en distintas colonias del municipio y que desde hace tiempo han solicitado atención a necesidades prioritarias.

Entre las principales demandas se encuentran el alumbrado público, la introducción de drenaje y agua potable, así como la reparación y rehabilitación de caminos tanto en la zona urbana como en comunidades rurales.



Durante la manifestación, funcionarios de la Secretaría de Gobierno Municipal acudieron al lugar y atendieron directamente a los colonos, escuchando sus planteamientos y estableciendo un primer canal de diálogo, con el objetivo de dar seguimiento a las solicitudes presentadas.Los representantes del Movimiento por Tapachula señalaron que su protesta tuvo como finalidad ser escuchados y obtener respuestas concretas por parte de autoridades.La manifestación se desarrolló sin incidentes, mientras los colonos reiteraron su disposición al diálogo y a mantener la comunicación institucional para la atención de las necesidades sociales en las colonias. EL ORBE/ Mesa de Redacción