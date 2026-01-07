Ángeles Verdes Incrementan Auxilio en Carreteras Durante Periodo Vacacional

Ante el Arribo de Visitantes se Establecieron Puntos de Atención Estratégicos

——

Recomiendan a Conductores a Revisar sus Unidades Antes de Viajar

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero del 2026.- Durante el reciente periodo vacacional decembrino, el personal de Ángeles Verdes registró un incremento del 5 al 10 por ciento en los servicios de auxilio brindados a automovilistas que transitan por las carreteras federales de la región, principalmente por fallas mecánicas y accidentes viales.

El técnico auxiliar de Ángeles Verdes, Luis Ángel Hernández Domínguez, informó que las atenciones más frecuentes estuvieron relacionadas con sobrecalentamiento de vehículos, cambios de llantas, fallas en bandas y accidentes automovilísticos, situaciones que, dijo, se presentan en mayor medida cuando los conductores no revisan sus unidades antes de viajar.



En un día normal se atienden entre una y cinco emergencias, explicó, mientras que durante la temporada vacacional el número aumentó hasta seis, siete y en algunos casos diez servicios diarios, debido al incremento del flujo vehicular, principalmente de personas que visitan la región.Hernández Domínguez señaló que Ángeles Verdes lleva dos años operando nuevamente en Tapachula, realizando patrullajes constantes en las carreteras federales, aunque reconoció que aún hay automovilistas que desconocen el servicio gratuito que ofrecen.Una parte importante de los accidentes registrados se debe a la falta de precaución y al consumo de alcohol, lo que incrementa el riesgo durante estas fechas, dijo.Ante ello, recomendó a la población revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir, verificar llantas, frenos, niveles de líquidos, y portar agua, gasolina y herramientas básicas. Asimismo, exhortó a evitar el uso del celular y el consumo de alcohol al conducir.Las principales carreteras donde se brindaron auxilios fueron los tramos Tapachula–Puerto Madero, la Carretera Costera y la vía hacia Suchiate.Finalmente, recordó que el servicio de Ángeles Verdes es totalmente gratuito, está disponible de 8:00 a 20:00 horas, y puede solicitarse marcando al 078, donde personal capacitado está listo para atender a la ciudadanía. EL ORBE/ JC