Persiste Carencia de Oportunidades Profesionales Para los Jóvenes

*Becas Federales Ayudan a Mitigar Necesidades Pero son Insuficientes.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero del 2026.- A pesar de los discursos y esfuerzos gubernamentales en relación al otorgamiento de becas, los jóvenes continúan viviendo en pobreza debido a la carencia de oportunidades de desarrollo, de empleo o de acceso a la salud y a la educación profesional, indicó el presidente del Centro de Investigación y Estudios Sociales, Económicos y de Mercado del Sector Privado, Enrique Vázquez Constantino.

Esta estadística está basada en el Índice de Pobreza Multidimensional, que es una medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros; considera que aún existen diferencias entre el norte con el sur de la República Mexicana.

Señaló que Chiapas alberga una población dinámica con una edad mediana de 24 años, donde la juventud no solo representa el futuro, sino el motor innovador que puede desencadenar un cambio significativo en la entidad, sin embargo, detrás de esta juventud vibrante, se esconden cifras preocupantes que claman por una acción transformadora y visionaria.

Además, el 91.8% de la juventud enfrenta una carencia social, cuyos números son los más altos a nivel nacional, aseguró, por lo que subraya la urgencia de una intervención estratégica y proactiva porque la juventud de Chiapas no solo representa el futuro, sino la fuerza que puede llevar a la entidad hacia un desarrollo sostenible y equitativo.

La clave para proyectar el potencial de Chiapas y sus jóvenes radica en el fomento de una industria sostenible, y es que la creación de estas empresas por empresarios y emprendedores preferentemente chiapanecos, no solo generaría empleo, sino que también impulsaría el desarrollo social. EL ORBE/ JC