miércoles, enero 7, 2026
Al Instante

Por quinto año consecutivo, Jóvenes de la CROC llenan de alegría a los Reyes del Hogar
Al Instante

Por quinto año consecutivo, Jóvenes de la CROC llenan de alegría a los Reyes del Hogar

* Más de 200 niñas y niños disfrutaron de juegos mecánicos, regalos y momentos de sana convivencia en el Parque Bicentenario.

Tapachula, Chiapas. – Con gran entusiasmo y un ambiente lleno de alegría, por quinto año consecutivo los Jóvenes de la CROC Tapachula realizaron con éxito el Festival del Día de Reyes, encabezado por el presidente regional, Manuel de Jesús Domínguez Pérez, en coordinación con el secretario general Valentín Torres Cisneros, del USCAMEF Región Costa Sur-Soconusco.

El evento benefició a más de 200 niñas y niños, quienes disfrutaron de juegos mecánicos infantiles, inflables, brincolines, regalos y un colorido show de payaso, en un entorno de sana convivencia familiar.

Domínguez Pérez destacó que, en esta edición, el festejo se desarrolló durante dos días, permitiendo que tanto niñas y niños de la región como menores en contexto de movilidad pudieran participar. El 5 de enero, los pequeños disfrutaron de inflables y brincolines, mientras que el 6 de enero vivieron una jornada especial con juegos mecánicos infantiles, dinámicas, entrega de regalos y espectáculo de payaso, fortaleciendo la unión familiar y la convivencia social.

El presidente regional de los Jóvenes de la CROC expresó que para él representa una gran satisfacción y una enorme alegría celebrar, año con año, a quienes son el corazón de las familias: las niñas y los niños, los Reyes del Hogar. Señaló que lo más valioso del festival no son los juegos, sino las sonrisas, la emoción y la felicidad que se reflejan en cada menor al recibir un juguete, un dulce o compartir un momento especial con sus padres.

Finalmente, Manuel de Jesús Domínguez Pérez subrayó que este festival es más que una celebración, ya que representa un mensaje de amor, unión y esperanza. “Es la muestra de que, cuando trabajamos juntos, podemos crear espacios seguros, felices y llenos de magia para nuestras niñas y niños de Tapachula”, asimismo, exhortó a seguir construyendo recuerdos y sembrando alegría para fortalecer un mejor futuro para la niñez y, con ello, un mejor país.

