Venezuela bajo la “calma tensa” entre la sucesión constitucional y la incertidumbre política.

Tapachula, Chiapas, 6 de enero de 2026. En Caracas no hay celebraciones ni estallidos de violencia. Lo que predomina es una sensación ambigua que muchos ciudadanos ya definen como una “calma tensa”.

Luego de los acontecimientos del pasado 3 de enero cuando fuerzas de Estados Unidos ejecutaron una operación para extraer del país al presidente Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa un momento de profunda incertidumbre política y emocional.

Desde el estado de Chiapas, en México, el cineasta, productor y guionista venezolano Carlos Mendoza observa el proceso con atención y cautela.

Conocedor cercano de la dinámica capitalina y antiguo residente a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, Mendoza mantiene contacto permanente con fuentes vinculadas al sector militar y de inteligencia, quienes coinciden en describir el ambiente actual como un frágil equilibrio entre la expectativa y el temor.

A diferencia de otros escenarios de intervención armada, la infraestructura civil de Caracas permanece sin daños significativos. Según relata Mendoza, las afectaciones se concentraron en instalaciones estratégicas de carácter militar, entre ellas el Fuerte Tiuna, el Puerto de La Guaira, Higuerote y una base aérea en el estado Aragua.

Desde una perspectiva personal, considero que fueron objetivos mal escogidos, señala el cineasta, quien subraya que, más allá de las disputas políticas acumuladas durante décadas, la defensa de la soberanía nacional sigue siendo un principio irrenunciable para amplios sectores de la población.

Ante la ausencia del jefe de Estado, Mendoza enfatiza que el foco debe colocarse en el marco constitucional. Conforme a la Carta Magna, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asume la presidencia de forma interina, activándose un plazo de 90 días para la convocatoria de nuevas elecciones.

Para sectores moderados, este mecanismo representa una salida institucional que podría evitar una mayor escalada de tensión y preservar la estabilidad interna.

La respuesta de la diáspora venezolana ha sido diversa. Mientras algunos celebran la intervención estadounidense, otros adoptan una postura más prudente. Mendoza se ubica en este último grupo.

Respeto a quienes desean regresar en este momento, pero yo no lo haría. El país atraviesa una situación muy delicada, afirma desde México.

Como documentalista, no descarta convertir este episodio en un proyecto audiovisual, siguiendo la línea de otros realizadores venezolanos que han retratado los momentos críticos del país.

Considera que registrar este proceso será clave para comprender cómo una sociedad que se percibe a sí misma como pacífica enfrentará este nuevo punto de inflexión histórica. EL ORBE/Nelson Bautista