Yamil Melgar Entrega Unidades Nuevas Para Eficiente Recolección de Basura en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 06 de Enero 2026.-El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, entregó unidades nuevas de alta tecnología para la recolección de basura, con lo que se garantiza una servicio eficiente y ordenado para el mejoramiento de la imagen urbana y la salud pública.



Ante Regidores, Secretarios, empresarios y colonos, el Alcalde entregó las llaves de 3 vehículos de respuesta inmediata y 5 tolvas compactadoras que se suman a 300 contenedores de 1,100 litros y 10 tolvas más en arrendamiento para la etapa de recolección, con el fin de garantizar un servicio oportuno, continuo, seguro y ambientalmente adecuado.«Con la incorporación de estas nuevas unidades, esta administración arranca el año enfrentando de manera directa y decidida uno de los problemas más complejos y sensibles del municipio, pasando del rezago a la acción, y dejando constancia de una voluntad política clara, con capacidad real de gestión y un ejercicio responsable del gobierno municipal».El Alcalde de Tapachula reconoció que la atención al problema de la basura, «obliga a contar con un sistema de limpia pública moderno, eficiente y operativo, que esté a la altura de las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía», por ello, mediante la instalación de contenedores de 1,100 litros en puntos estratégicos de la ciudad, se pretende disminuir la acumulación de residuos en la vía pública, reducir los tiempos de respuesta operativa en situaciones de contingencia o incidencias relacionadas con la limpieza urbana, mediante vehículos de respuesta inmediata, optimizar las rutas y procesos de recolección, a través del uso de tolvas compactadoras que permitan incrementar la eficiencia en el traslado de residuos.Finalmente, el Alcalde hizo un llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía, para evitar malas prácticas como el depósito de residuos en calles, ríos y espacios públicos, para ello, «Tapachula exige acciones sostenidas como el fortalecimiento de la cultura ambiental, campañas permanentes de concientización, separación de residuos desde el origen, educación ambiental en centros educativos y una mayor participación social”.Estuvieron presentes la síndico municipal, Cleo Ortiz Huerta; los regidores Edi Alberto García Juárez, Camila Margarita Morales Asencio, Adriana Blas, Rosa Cortés Rueda, Nancy López Ruiz, Janeth Leticia Luengo Sánchez, Bertha Moreno Espinosa y Emilio Orduña Morga; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), Juan Carlos Gallegos Antonio, empresarios, entre otros invitados especiales. Boletín Oficial