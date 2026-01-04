ARIES: (21 marzo-20 abril) Para que las cosas se susciten según tu voluntad y tengan el impacto esperado, es fundamental ir contemplando cada característica y paso de tu plan con total precisión.

TAURO: (21 abril-20 mayo) Alejas todo aquello que no comparte tus intereses o que no es acorde a tus necesidades actuales, otorgando una gran visibilidad a lo que necesitas depurar de tu presente.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Tienes una visión emotiva de lo que te complace y te genera satisfacción, permitiéndote identificar con total claridad aquello que te hace sentir pleno y realizado.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Al evaluar a detalle las cuestiones que hoy se ven truncas o se posponen, lograrás interpretar que simplemente no es el tiempo de que ocurran.

LEO: (23 julio-22 agosto) Tendrás las de ganar frente a la competencia o ante alguien con malas intenciones que se oculta bajo la hipocresía; tu luz natural expondrá estas actitudes.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Encontrarás métodos que se alinean perfectamente con tus habilidades y talentos, los cuales exhibirán un gran alcance y te brindarán reconocimiento.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Tus emociones estarán más visibles que nunca, reflejándose de manera directa en cada palabra que digas y en cada acción que realices.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) Encontrarás con facilidad la ganancia de algo material que te hará sentir las bendiciones del universo en tu vida.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Recibirás la revelación de una verdad que complementará tu juicio o te permitirá encontrar un sentido ajustado a la realidad.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) El progreso y la consolidación de tus proyectos, son una correspondencia invaluable que trae consigo beneficios tangibles y reconocimiento a tu dedicación.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Es un momento clave para trabajar en ti mismo, mejorar y evitar que la ingobernabilidad te lleve por rumbos inciertos; tendrás que tomar las riendas.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Es vital que mantengas el ritmo y canalices tu energía con disciplina hacia las acciones que necesitas concretar para asegurar tu futuro. SUN