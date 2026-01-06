martes, enero 6, 2026
Aprehenden a expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán: FGE

– Presunto responsable del delito de atentado contra la paz, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de 2025, en Tapalapa

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Enoc «N», como presunto responsable del delito de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, cometido en agravio de la seguridad pública del estado, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de 2025, en el municipio de Tapalapa.

De acuerdo con los hechos, un grupo armado de aproximadamente cien personas ingresó al municipio de Tapalapa, imponiendo como «nuevo líder» al inculpado, mismo por quien eran encabezados, amenazando a la población, estableciendo toques de queda, intimidando al Director de Seguridad Municipal e interrumpiendo reuniones ciudadanas y proyectos.

El indiciado, quien fue presidente municipal en el periodo 2012-2015 en Pueblo Nuevo Solistahuacán, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, quien determinará su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

