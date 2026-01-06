martes, enero 6, 2026
Declara Petro Defenderse Ante Amenazas de EEUU

Ciudad de México; 5 de Enero de 2026.- Gustavo Petro, presidente de Colombia, indicó que esperará para responder a la «amenaza ilegítima de Trump» sobre intervenir en el país, con el fin de saber «si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional».
Por medio de redes sociales, el mandatario colombiano también realizó la solicitud al secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, para leer la Constitución de Colombia debido a que su información está equivocada.
De acuerdo con la publicación de X de Petro, la visión de Rubio es «producto de intereses ligados con la mafia que quieren la ruptura de relaciones entre EU y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se dispare en el mundo».

El Presidente de Colombia aclaró que destituyó a varios Coroneles de inteligencia de su policía por vender información falsa contra el Estado.
Colombia y su apoyo al Presidente y al pueblo.
Gustavo Petro mencionó que «Si ustedes (EU) bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al Presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular».
Además de que los Comandantes que prefieran la bandera de Estados Unidos a la de Colombia serán retirados inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. Debido a que la Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular.
Petro reveló que tiene «una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra».
Presidente como Comandante Supremo.
De acuerdo a la Constitución de Colombia, el Presidente es el Comandante Supremo de las fuerzas militares y de policía del país desde hace 34 años, cuando el movimiento dejó las armas en la insurgencia y firmar un pacto: una nueva constitución por elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente.
Petro mencionó que «mi movimiento, el M19, antes levantado en armas insurgentes, ganó la primera votación relativa por listas de constituyentes elegidos por el pueblo. Fue nuestro primer triunfo electoral.».
«He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardeé a sus cabecillas», escribió.Sun

