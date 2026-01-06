Población de Tapachula Denuncia Aumento Irregular al Pasaje

Aunado al Incremento no Autorizado, Colectivas Operan en Condiciones Deplorables e Inseguras

La Ciudadanía Exige Intervención de las Autoridades Ante el Abuso de Transportistas

Afirman que Antes de Cualquier Incremento, se Debe Hacer un Estudio Técnico Para Comprobar la Factibilidad

*USUARIOS RECHAZAN EL INCREMENTO DE 10 A 11 PESOS EN LA TARIFA, YA QUE NO HA SIDO AUTORIZADO EN TODO EL ESTADO, Y GOLPEA LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES.

Tapachula, Chiapas; 5 de Enero de 2026.- Usuarios del transporte colectivo en Tapachula expresaron su inconformidad ante el cobro indebido de una tarifa supuestamente no autorizada, al señalar que el incremento de 10 a 11 Pesos únicamente fue aprobado para la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por lo que su aplicación en este municipio carece de sustento legal.

El representante de los usuarios, Denis Olivera Aguirre, calificó la medida como arbitraria, al denunciar que algunos choferes y concesionarios han comenzado a cobrar 11 Pesos, afectando directamente la economía de las familias tapachultecas.



“No existe ninguna autorización oficial para aumentar el pasaje en Tapachula. Lo que están haciendo algunos conductores es ilegal”, sostuvo.No obstante, los usuarios reconocieron que el sector transportista enfrenta presiones económicas reales, derivadas de la inflación, el incremento en el costo de refacciones, combustibles, mantenimiento y el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), factores que han encarecido productos y servicios al inicio de 2026.Aun así, subrayaron que cualquier ajuste tarifario debe realizarse conforme a la ley, mediante estudios técnicos y acuerdos transparentes con las autoridades y la sociedad, y no a través de decisiones unilaterales.Además del cobro indebido, los ciudadanos denunciaron la deficiente calidad del servicio, con unidades en mal estado y conductas prepotentes de algunos choferes, quienes -aseguran- no respetan los descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad.Ante este panorama, exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Movilidad y Transporte, para que se implementen operativos de supervisión, se sancione a quienes incurran en abusos y se abra un diálogo responsable que permita mejorar el servicio sin vulnerar el bolsillo de los usuarios. EL ORBE / Nelson Bautista