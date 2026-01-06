martes, enero 6, 2026
Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Inauguración de Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen.

Comunicado 04/2026

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENCABEZA INAUGURACIÓN DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, DEL ISSSTE EN BENEFICIO DE 14 MIL DERECHOHABIENTES

* A través de una inversión de 14 millones de pesos, la Unidad de Medicina Familiar sustituye al antiguo consultorio de atención familiar
* Cuenta con dos salas de Medicina Familiar, una sala de atención dental, de curaciones, farmacia con 188 claves de medicamentos disponibles, archivo, almacén, sanitarios y sala de espera

Ciudad de México, 6 de enero de 2026.- A través de un enlace desde Palacio Nacional a Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en beneficio de cerca de 14 mil derechohabientes.

“Tenemos un enlace inicial con Martí Batres y la gobernadora de Quintana Roo por un centro de salud, una clínica, un hospital que vamos a inaugurar”, informó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen tendrá dos salas de Medicina Familiar, una sala de atención dental, una sala de curaciones, farmacia con 188 claves de medicamentos disponibles al servicio de la derechohabiencia, archivo, almacén, sanitarios y sala de espera.

Esta Unidad de Medicina Familiar, tuvo una inversión de 14 millones de pesos (mdp) y sustituye al antiguo consultorio de atención familiar con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y modernizar los servicios públicos de salud del ISSSTE. “Año histórico en materia de salud para Quintana Roo”, destacó.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, puntualizó que la inauguración de esta Unidad de Medicina Familiar marca un día histórico para Playa del Carmen, por lo que agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la inversión en materia de salud.

“26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad. Presidenta, muchísimas gracias por esta inversión, por tu cariño, por apoyar a este estado y a las y los derechohabientes del ISSSTE”, comentó.

—000—

Conferencia de prensa matutina. Martes 06 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Colonos del "Movimiento por Tapachula" son Atendidos por Autoridades Municipales
