Necesidad Obliga a los Tricicleros a Trabajar con Unidades “Piratas”

* Sólo los “Pulpos” del Transporte Obtienen Concesiones.

Huixtla, Chiapas; 09 de Junio de 2022.- Se cumplen más de 6 años que tricicleros de los diferentes grupos que prestan sus servicios como “transporte ecológico” no han pagado el cobro que les hacen por “refrendo”.

Hasta la fecha ninguna autoridad los ha obligado a cumplir con ese impuesto, por lo que cada día aumentan los triciclos “piratas” o clonados que los mismos líderes rentan hasta en tres permisos con el mismo número, generando descontento de los mismos tricicleros, ya que no pueden competir con los irregulares que hacen base donde quiera, cobran lo que se les pegue la gana y trabajan a todas horas de la noche, sin luces, ni reflejantes.

Lo anterior fue dado a conocer por el señor Efraín Solórzano, quien renta una tabla como el permiso, sin embargo solo sale para pagar la renta, porque hay muchos triciclos piratas que son solapados por las mismas autoridades y líderes.

Por otra parte, esta situación es provocada debido a que las autoridades del transporte no son parejos a la hora de otorgar concesiones, ya que siempre son beneficiados los mismos “pulpos” de siempre. Esto obliga a que muchos tricicleros se vean en la necesidad de trabajar en la informalidad, debido a la necesidad que tienen de llevar el sustento a sus familias.