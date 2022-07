Se Suma IMSS Chiapas a 9a Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Ordinarios

* En Diversas Unidades Médicas.

Como parte de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, que se realizará de manera simultánea en todo el país, del 15 al 17 de Julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevará a cabo la Novena Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, con el objetivo de atender el diferimiento de consultas ocasionado por la pandemia de COVID-19.

El doctor Roberto Sánchez Moscoso, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas en Chiapas, informó que las consultas se otorgarán en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como “5 de Mayo”, y se brindarán las especialidades de: Dermatología, Oftalmología, Traumatología, Gastroenterología, Medicina interna y Rehabilitación.

En tanto, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, habrá consultas programadas de: Medicina interna, Nefrología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia.

De igual forma, en Tuxtla Gutiérrez, donde se ubican tres Unidades de Medicina Familiar (UMF): la No. 13, en Las Palmas”; la No. 23, en Libramiento Norte; y la No. 25, frente al CRIT; así como en la UMF No. 11, en Tapachula, habrá detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, detecciones de cáncer de mama y cáncer cervicouterino.

Sánchez Moscoso reconoció el esfuerzo y dedicación de cada uno de los trabajadores de las diferentes categorías, que cada fin de semana se suman a esta importante estrategia que se realiza en todo el país, en beneficio de las y los derechohabientes.

El titular de Prestaciones Médicas del IMSS Chiapas aseguró que las atenciones se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene, para protección de los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias. Boletín Oficial