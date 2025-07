Ciudadanía Pide Auditar Recursos Usados Para la Feria de Cacahoatán

*Consideran que fue Excesivo.

Cacahoatán, Chiapas 25 de Julio del 2025.- Mientras la población sigue solicitando más y mejores servicios públicos en el municipio de Cacahoatán, el todavía edil de esta localidad, Víctor Pérez Saldaña prefirió invertir “una suma millonaria” en una feria, en donde predominaron los vicios y los excesos de parte de los funcionarios locales. Dejando aun lado el aspecto cultura, tradicional y religioso en honor al Santo Patrón Santiago Apóstol.

Pobladores de esta localidad fronteriza, lamentaron que aun no se hayan transparentado los recursos públicos que se utilizaron para realizar dicho evento. En donde se presume, se gastaron varios millones de pesos.

En entrevista, Erick “N” habitante de esta localidad, lamentó que el edil, Víctor Saldaña, siga sin cumplir el compromiso de brindar más y mejores servicios públicos en esta localidad. Como mejorar el sistema de recolección de la basura; evitar la contaminación con el basurero clandestino que habilitaron en la comunidad La Soledad.



Así como mejorar la seguridad pública, el sistema de alumbrado en diferentes colonias, introducir servicio de agua potable y sistema de drenaje, o pavimentar calles en diferentes colonias y comunidades, etcétera.Entrevistada por aparte, Irma “N” dijo que la situación que se vive en esta localidad es de “decepción”, ya que en múltiples ocasiones han ido a solicitar audiencia con el edil, sin embargo, los empleados del Ayuntamiento se limitan en decir que “no está”, que anda en la ciudad Tuxtla Gutiérrez.“Ya no recibe a nadie, tanto que critico al ex edil, Rafael Inchong y resultó peor, no da la cara para atender las demandas ciudadanas”, comentó.También ha trascendido entre los empleados del Ayuntamiento de Cacahoatán, que el edil, Víctor Saldaña al igual que su antecesor, presuntamente está cayendo en los excesos y los vicios, por su supuesto gusto a las bebidas embriagantes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.