Internos del CEFERESO 15 Denuncian Maltrato por Parte de la Directora del Penal

*Se Manifiestan Familiares.

Villa Comaltitlán, Chiapas, 20 de julio.- Internos del CEFERESO número 15 que se ubica en el municipio de Villa Comaltitlán, se pronunciaron en contra de los presuntos malos tratos que reciben en el interior del penal, señalando directamente a la Directora Erika Adriana Tenopala Chaussee y al Jefe de Seguridad, Pablo Guillén Morales, a quienes sindican de cometer irregularidades y propiciar las malas condiciones en ese centro penitenciarios.

El pasado 4 de julio del presente año se pronunció más de un centenar de internos de por lo menos tres módulos, para llamar la atención del gobierno federal, lo cual antecedió a una huelga de hambre al interior de los seis módulos del CEFERESO, debido a que las autoridades carcelarias habían cancelado las visitas de sus familiares y conyugales.

Por ello, el 8 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió un comunicado, señalando una serie de acciones y medidas cautelares al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con el cual se pretende salvaguardar la vida e integridad física de la población penitenciaria, además de garantizar que no se tomen represalias en su contra.

Sin embargo, los internos consideran que hasta hoy no se han cumplido las medidas dictadas en el documento.

El oficio girado a las autoridades penitenciarias, establece recomendaciones para que brinden atención médica continua a los internos, ya que eso es lo que adolecen; además que se permita a sus familiares ingresar medicamentos. También que se ofrezcan oportunidades laborales remuneradas y una defensa adecuada, orientación y asistencia jurídica para tener acceso a beneficios, que los productos que venden en la tienda sean nutritivos, y finalmente que se les dé un trato digno .

Agregan que no quieren privilegios, ni acusar a nadie en particular, sólo buscan condiciones de alimentación adecuadas, atención médica oportuna y facilidades para las visitas de familiares.

La mayoría de la población de este CEFERESO son originarios de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Tanalulipas, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Estado de México y Baja California, entre otros. EL ORBE/Luis Javier Ramos