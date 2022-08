Edil Carlos Salazar Gam Manda a Romper las Calles de Huixtla

* Expone la Integridad de los Peatones.

Tapachula, Chiapas; 17 de agosto del 2022.- El ayuntamiento del municipio de Huixtla se está convirtiendo en el peor de su historia, en donde los regidores y la sindicatura, que no se

sabe quiénes son, solamente sirven de comparsa para lo que ordene el aún alcalde, Carlos Salazar Gam.

Los problemas de inseguridad se han desbordado, al grado de que los ladrones ahora se roban las campanas de las iglesias, pero también los drenajes están colapsados, se carece de agua entubada, todo está en total obscuridad, la basura desperdigada por todas partes, no hay obras y las calles y banquetas son unas verdaderas trampas mortales para quienes tienen el valor de transitar en ellas.

No satisfecho con ello, el tristemente célebre alcalde ordenó romper las banquetas que ya se habían construido en administraciones anteriores, las últimas que quedaban más o menos buenas en el centro de la localidad, sabedor que los órganos fiscalizadores no le pueden hacer ni decir nada.

Atrapado en su nube, no ha podido cumplir con sus promesas de campaña y mucho menos atender los rezagos de ese municipio, que cada vez está peor y con mayor inconformidad social.

Lo peor de todo es que, a falta de planeación y asesoría de parte de especialistas, los empleados de esa administración municipal hacen como que reparan un hoyo en la mañana y, por las tardes, las lluvias lo vuelven a dejar igual o peor.

Los lodazales que se forman en las baquetas son ahora el escenario de bienvenida para los visitantes que, una vez que se percatan de las actuales condiciones de ese municipio, ya no vuelven a regresar.

A un año de haber asumido el cargo, no se ve por ningún lado un resquicio de que pueda cambia la lamentable situación del ayuntamiento, sino todo lo contrario, cada vez se hunde más. EL ORBE / José Ángel López