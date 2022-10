Se Suspendió Control de la Broca del Café en la Región del Soconusco

* Provocará Afectaciones al Aromático Grano.

Tapachula, Chiapas; 22 de octubre del 2022.- Las intensas lluvias son motivo para que las plagas se incrementen de manera alarmante en los cultivos de café, principalmente de hongos, que ocasionan enormes pérdidas al mermar la producción, señaló Luis Tonché Vázquez, responsable de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Soconusco.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que en el caso de la Broca, le favorece mucho las lluvias porque mantiene la temperatura óptima para su reproducción.

Comentó que si se habla del 2018 al 2021, de acuerdo a los muestreos que realizaron de manera aleatoria en algunos cafetales de la región, el porcentaje de infección de la Broca del café era de 2.1 a 2.4 por ciento.

Añadió que en la Junta manejan cuatro municipios: Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico y Tapachula, y en todos ellos hay las mismas afectaciones por esa plaga, ya que se establece muy rápido en los cafetales donde las condiciones le favorecen.

Explicó que en zonas muy altas, ese hongo todavía no llega, pero sí tiene presencia en aquellos sectores que se encuentran entre los 300 y los mil 400 metros sobre el nivel del mar, donde se desarrolla con más facilidad. En el caso de Tapachula, por ser el más grande en superficie, sería la más representativa en cuanto a la presencia de la Broca.

Aprovechó para comentar que los trampeos que han realizado de común acuerdo con los dueños de los cafetales, han tenido éxito y resultan muy económicos. Desafortunadamente no todos los cafeticultores participan, ya que muchos de ellos no se interesan o no le ven el lado positivo a esa estrategia para eliminar la enfermedad.

Calculó que este año la Broca se podría incrementar, ya que no hubo control y eso va a permitir que la misma se vaya desarrollando y multiplicando en su población. EL ORBE / Nelson Bautista