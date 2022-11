SSA Impulsa Campaña Permanente Para la Prevención de Accidentes

* Dirigida a Automovilistas, Peatones, Motociclistas y Ciclistas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre de 2022.- De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, de enero a noviembre de 2021, Chiapas registro más de 3 mil 400 accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas, por lo que el secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz, anunció la campaña intensiva denominada “Dale seguridad a tu vida”, cuya finalidad es que la población extreme medidas de seguridad al conducir el automóvil, cruzar la calle y al usar motocicletas y bicicletas.

El doctor Pepe Cruz informó que de los 3 mil 448 accidentes viales registrados en Chiapas, el 31 por ciento ocurrieron en el primer trimestre de 2021, donde el 86 por ciento de la siniestralidad sucedió en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Cintalapa, Chiapa de Corzo y Suchiapa, siendo la capital del Estado la que presentó un total de mil 729 accidentes.

Expuso que en el horario nocturno fue cuando se dio la mayor ocurrencia, con el 45 por ciento de los accidentes, seguido del horario vespertino con el 32 por ciento y el matutino con el 23 por ciento. El grupo de edad más perjudicado es de 15 a 34 años, siendo tres veces más afectados hombres que mujeres.

Mientras que por tipo de accidentes, el 46.5 por ciento fueron ocasionados por colisión con vehículo automotor, seguidos por otros tipos de accidentes con el 24.4 por ciento y con el 11.6 por ciento la colisión con motocicleta; en lo que corresponde a accidentes por atropellamiento ocurrieron 87, de los cuales 63 sufrieron lesiones y 12 fallecieron.

Como parte de la campaña intensiva, el doctor Pepe Cruz hizo las siguientes recomendaciones para evitar accidentes viales: al conducir un automóvil se debe revisar el vehículo; no manejar si se ingieren bebidas alcohólicas o medicamentos que afecten el estado de alerta, tampoco cuando se esté cansado; no usar el teléfono celular para llamadas o textos; colocarse el cinturón de seguridad, tanto el conductor como acompañantes; en caso de que suban bebés o menores de tres años, utilizar sillas para carro; y respetar los límites y señales de tránsito.

En el caso de los peatones, se les recomienda que cuando crucen las calles, avenidas y libramientos lo hagan en las esquinas y volteen hacia ambos sentidos de circulación; no abordar ni descender de vehículos en movimiento; si llevan menores o adultos mayores, agarrarlos bien de las manos y evitar que crucen solos las calles.

Mientras que los motociclistas y ciclistas deben utilizar cascos con certificaciones adecuadas para mayor seguridad, deben usar el equipo de seguridad, conducir a una velocidad adecuada, mantenerse alerta, mantener su vehículo o motocicleta en buenas condiciones, y conducir con seguridad y responsabilidad. Boletín Oficial