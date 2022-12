Multan a Taxistas de Tapachula por Transitar en Calles de Cacahoatán

* Por Ordenes del Alcalde Rafael Inchong.

Tapachula, Chiapas; 05 de diciembre del 2022.- Choferes y concesionados miembros de la Coalición de Radio Taxistas y del Frente de Transporte de Tapachula que agrupa a unas 700 unidades, dieron a conocer que el alcalde del municipio de Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, se le ocurrió multar a toda unidad del transporte público de Tapachula que se atreva a pasar por las calles de «su municipio», como si fueran «el extraño enemigo».

Por ello, ahora, transportistas de Tapachula están solicitando al ayuntamiento local que haga algo similar con los prestadores de servicio de aquel municipio, en plan de reciprocidad, aunque también hay la propuesta de que sean ellos mismos los que ejerzan la ley por su propia mano, lo que pondría riesgo la gobernabilidad.

En entrevista, el presidente de esa Coalición de Radio Taxis, Abenamar Rosales Gordillo y el vicepresidente de la organización, Alfredo Liévano, dieron a conocer que buscan que a través del dialogo se atiende esa inconformidad, toda vez que aseguran que, por supuestas presiones de un líder de aquella región, se manipula al alcalde.

Dijeron que las propias autoridades estatales han llamado a Inchong para atender esa problemática, pero no ha querido presentarse a las reuniones.

Los transportistas que conforman esta coalición, entre otros los del sitio Cristóbal Colón, Taxitel, Sitio Casino Huacalero, Eclipse, Taxi en línea, entre otros, señalan que como medio de transporte comprometido con el usuario su principal objetivo es atender las necesidades de sus clientes y no problemas ni conflictos que afecten la vida social y productiva, pero el propio ayuntamiento de Cacahoatán está llevando a un conflicto social.

Indicaron que los transportistas de Cacahoatán entran a Tapachula y transitan en sus calles sin ningún impedimento, y que por ello están solicitando a las autoridades que se permita hacer lo mismo en aquella localidad fronteriza.

Puntualizó que se requiere llegar a los acuerdos que sean necesarios, «porque no queremos llegar a los conflictos derivados de ese acoso gubernamental del ayuntamiento, que no solo violenta a las leyes, sino que también infracciona a quienes no acatan las instrucciones unilaterales del alcalde. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello