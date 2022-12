Toman Instalaciones y Paralizan Clases en los Planteles CONALEP de Chiapas

* Exigen Respetar Contrato Colectivo de Trabajo.

Tapachula, Chiapas; 05 de diciembre del 2022.- Trabajadores y maestros del Conalep Chiapas tomaron este lunes todas las instalaciones de esa institución educativa en la entidad y por lo tanto suspendieron clases, luego de que han fracasado las negociaciones con la parte patronal.

Adriana Peña Gutiérrez, docente del plantel 325 en Tapachula, dijo en entrevista ara el rotativo EL ORBE que se tomaron los 11 planteles y la extensión de Belisario Domínguez, como una medida de presión para buscar la atención de las autoridades, quienes asegura no ha querido atender los siete puntos del pliego petitorio.

Indicó que, aún cuando dieron a conocer oportunamente sus demandas, hasta ahora no hay ningún acercamiento ni tampoco diálogo, «ni siquiera nos han dado la cara, nada, simplemente han hecho oídos sordos, como si no existiéramos. Estamos exigiendo una mesa de diálogo entre el sindicato y el director general de Conalep».

De acuerdo a su versión, la toma de los planteles es por tiempo indefinido, mientras no haya una resolución positiva a sus demandas.

Reconoció que es muy lamentable que ocurra esta situación a unos días que concluye el semestre, «sin embargo hemos esperado más de 3 meses para que nos escuchen y nos resuelvan lo que estamos exigiendo, pero hemos sido ignorados, no nos han tomado en cuenta en cuestión de nuestros derechos, porque no estamos pidiendo otra cosa más de lo que se establece en el Contrato Colectivo de Trabajo».

Entre las peticiones está la revisión del incremento salarial pactada en 4.55 por ciento; respetar la categoría PD, qué es de doctorado de docentes, lo que no les están validando ese nivel; la certificación de enfermería; la asignación de las horas del plantel Pichucalco; pago de estímulos de desempeño docente; becas de estudio a posgrado; respeto a las antigüedades, entre otros. EL ORBE / JC