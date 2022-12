Alto Nivel de Contaminación en Ríos de Tapachula Dañan a los Cultivos

*Causan Enfermedades a los Consumidores.

07 diciembre del 2022.- Las aguas de los ríos Coatán, Coatancito, Texcuyuapan y Cacahoacán, en la localidad, dañan alrededor de un 40 por ciento los cultivos que se encuentran en la parte baja de éste municipio, debido a que están totalmente contaminados por deshechos que se tiran en la zona urbana de la ciudad, así como por otras actividades, incluso algunas de carácter agrícola.

Así lo dio a conocer el agricultor, Juan Álvarez Díaz, quien al ser entrevistado por el rotativo EL ORBE manifestó que tal vez no se ve, pero es un hecho que el agua de esos afluentes está contaminada con productos que van desde aceites, cloros, detergentes, heces fecales y agroquímicos, los cuales hacen efecto en los cultivos y provocan el abortamiento de los frutos, entre otros daños a la salud humana.

Explicó que el problema es que muchos agricultores toman agua de esos caudales para el riego, y es entonces cuando se dañan los sembradíos porque absorben esos líquidos contaminados.

Aclaró que hay riego por medio de pozos profundos, pero son pocos los que tienen esa oportunidad, aunque no dudó al decir que también el subsuelo ya tiene algún nivel de contaminación por el efecto de las lluvias, que arrastran agroquímicos que rocían en las plantaciones para el combate de plagas.

Según su punto de vista, esa problemática afecta también la economía de los agricultores, ya que la producción se ve mermada por la acción de los contaminantes.

Asimismo, que el gobierno se preocupa porque no se utilicen productos transgénicos ante el daño que causan a la salud humana. Sin embargo, apuntó, no se toma en cuenta que también con la contaminación de los ríos se hace casi lo mismo. EL ORBE / Nelson Bautista