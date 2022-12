Mujeres Emprendedoras Comercializan Productos Orgánicos de la Región Soconusco

* Buscan Transcender en el Mercado Nacional.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2022.- A la fecha, es muy pequeña la población que está despertando al tema de la salud y ya utiliza productos orgánicos, porque la gran mayoría continúa consumiendo cosas procesadas. Y quitarle ese paradigma a la gente, de que cambie hacia lo natural, sobre todo lo que se produce en la región, es difícil.

Así lo consideró la profesora y emprendedora María Guadalupe Ortiz Garzón, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, comentó que tiene un negocio donde de manera artesanal y con la técnica herbolaria, se dedica y se abre paso con la elaboración de productos naturales totalmente orgánicos, con los cuales busca trascender en el mercado local y nacional.

Esta labor la realiza como una satisfacción personal, pero que también hay gente consolidada que ya se interesa por este tipo de productos e incluso, llegan al negocio y ya no preguntan, sino simplemente piden qué mercancías van a llevar, con la certeza de que se trata de elaboraciones naturales que denotan confianza, señaló.

En este negocio no cuentan con ninguna ayuda por parte del Gobierno, añadió, por lo que se han abierto paso invirtiendo sus propios recursos, pero con el gusto de que están trabajando en productos, aunque no muy conocidos por ahora, pero sí saben de sus efectos e importancia.

Explicó que la microtransformación la hacen en un terreno propio, donde cultivan el café y todas aquellas plantas medicinales, productos que ya considerados como materia prima, son transformados en aceites para dolores musculares o para masajes, repelentes de mosquitos, champo, jabones, espray de eucalipto, exfoliantes de café, de azufre, productos de chile con cacahuate, miel y chocolates. EL ORBE / Nelson Bautista