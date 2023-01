Cacahoatán Convertido en Foco Rojo Ante Los Altos Niveles de Inseguridad

* Centroamericanos con Reclutados por las Pandillas MS-13 y Barrio 18.

Tapachula, Chiapas; 25 de enero del 2023.- «Ante los pronunciamientos de inseguridad en el municipio fronterizo de Cacahoatán no ha habido respuestas. Desafortunadamente hoy se llegó al límite máximo en que ya existen agresiones físicas a la población y a la clase empresarial, además de que se ha incrementado la delincuencia».

Así lo estableció, Cesar Osvaldo Arriola, expresidente de ese municipio, quien aseguró que la inseguridad es un tema bastante delicado, porque cada día se ha venido incrementando; «y se ve claramente cómo en algunas ciudades ha crecido a cifras altas, aunque las autoridades dicen lo contrario».

El también presidente de la Asociación de Usuarios de Distrito de Riego Izapa, dio a conocer en entrevista con el rotativo EL ORBE, que, en el caso de esa región limítrofe con Guatemala, se ha visto con suma preocupación la llegada de un buen número de extranjeros, entre ellos salvadoreños y hondureños, quienes se infiltran con pandilleros locales.

Esto aunado a que señala que ya existen pandilleros salvadoreños en territorio chiapaneco, conocidos como Maras Salvatruchas, que también están instalados en algunos barrios de la cabecera municipal.

Añadió que de la presencia de los Maras se ha hecho del conocimiento del alcalde, Rafael Inchong Juan, pero al parecer hace falta coordinación entre los cuerpos policíacos para realizar operativos preventivos y de esa forma disuadir la acción de los pandilleros.

Tomando en consideración el crecimiento de la delincuencia en el municipio cacahoateco, sugirió que se requiere que el gobierno federal ponga sus ojos en ese lugar y establecer un campamento de la Guardia Nacional (GN) o del Ejército Mexicano, para que patrullen no solo este municipio, sino también los aledaños.

Fortaleció la idea al decir que, «hoy en día, la población ya no cree para nada en las autoridades municipales, ya que tiene un cuerpo de policía preventiva, pero con elementos de mala reputación que ni siquiera pasaron el examen de control y confianza. Estos son negativos que contaminan a sus compañeros que tratan de hacer bien su trabajo».

Asimismo, que se requiere urgentemente que se hagan patrullajes en los barrios, colonias y ejidos, ya que actualmente se está cosechando café, y los ladrones aprovechan para cometer hurtos, aparte de que todavía se dan el lujo de amenazar a los dueños de los predios.

Por último dijo que el municipio de Cacahoatán, por lo que está sucediendo con los “cobros de piso”, ya es un foco rojo en el ámbito estatal, y si las autoridades no detienen esta ola delictiva, al rato este lugar va a estar igual o peor que en otras regiones del país. EL ORBE / Nelson Bautista