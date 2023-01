Choferes de Colectivas Urbanas No Aceptan Tarjetas del Inapam, Estudiantes ni Personas Discapacitadas

* No Cumplen con lo que Establece la Ley del Transporte.

Tapachula, Chiapas; 25 de enero del 2023.- El transporte público local, rural, regional y estatal en Chiapas no acepta las tarjetas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), ni de estudiantes o personas discapacitadas, y por lo tanto no concede los descuentos a esos grupos vulnerables que establece la ley, ni tampoco alguna autoridad que lo vigile.

En el caso de Tapachula, Alberto Hernández, una persona de la tercera edad que denunció el abuso en el transporte público local, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que vive en la comunidad de Raymundo Enríquez y que hace tres días se subió a una unidad del servicio colectivo a las 06:00 horas para trasladarse a su trabajo. Para ello pagó cinco pesos y presentó su tarjeta de Inapam.

Aseguró que el chofer muy molesto le pidió la tarifa de ocho pesos y que le dijo que no le importaba ni esa y otra tarjeta de descuento.

Asimismo, que le gritó que por esos motivos los choferes no les brindan el servicio. Además, que para el gobierno se le hace fácil conceder descuentos al trabajo de la iniciativa privada, pero no mandan un sólo peso de subsidio. Por lo contrario, hay gasolinazos, aumento en servicios y refacciones y hasta son objeto de extorsiones.

Según su versión, ha pasado por problemas similares, en otras rutas, como la de Solidaridad, donde las justificaciones del conductor fueron muy parecidas. También denunció que trata de la misma manera a las personas de la tercera edad que viajan desde Tapachula hacia los municipios de Huixtla, Suchiate y Cacahoatán, «y cuando uno les da a la brava, le mientan la madre».

Recalcó que eso les afecta en su economía, porque los concesionarios se les hace fácil subirle a las tarifas «a la malagueña, porque no hay control. Y por eso es necesario que la Secretaría de Tránsito del Estado y la de Transporte se den cuenta en esto, y no nada más manden a sus elementos para andar quitándole mordida a los choferes».

Por su parte, Gilberto Escobar, en su calidad de estudiante, afirmó que a ellos tampoco les hacen descuentos en el pasaje a la hora de que presentan sus credenciales escolares.

«Hay muchos que lo necesitan, vienen de otro lugar o que están aquí de foráneos, y pues el dinero la verdad se requiere y sería un gran ahorro», recalcó al precisar que muchos alumnos tienen que tomar varias unidades para ir y regresar de las instituciones educativas a sus casas. EL ORBE / JC