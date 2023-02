Pobladores de Suchiate Denuncian Caminos Sacacosechas en Pésimas Condiciones

* Señalan que la Alcaldesa Sonia Eloína no se Preocupa por su Pueblo.

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero del 2023.- Pobladores del ejido La Libertad, en el municipio fronterizo de Suchiate, denunciaron que las autoridades tienen muy abandonada a esa comunidad, al grado de que los caminos sacacosechas no sirven, el suministro de energía eléctrica lo están cobrando muy caro, y la carretera que va de la comunidad «Rayoncito» a la playa de «El Gancho», está pésima e intransitable.

La vicepresidente de esa comunidad ejidal, Maribel de la Torre, expresó en entrevista a rotativo EL ORBE, que ese lugar es el más grande de ese municipio. Sin embargo, es el que más abandonado ha estado de parte de las instancias del Gobierno Federal y del actual Ayuntamiento.

Acompañada del presidente del Consejo de Vigilancia, Flavio Lara, señaló que en ese ejido hay muchos cultivos de mango, maíz, soya, plátano, entre otros, pero los productores tienen dificultades para llevar lo cosechado a sus casas o a los centros de acopio, debido a que los caminos están totalmente destrozados.

Asimismo, el abandono también se percibe con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque «abusa al cobrarles carísimo el suministro de energía eléctrica, lo que origina que algunos campesinos no tengan recursos para pagar los recibos ante la disyuntiva de que si pagan la luz, nos quedamos sin comer y nuestras familias», señaló.

Por otro lado, se refirió a la carretera que va entre esas dos comunidades, la cual asegura se encuentra totalmente destrozada como consecuencia del abandono que han sufrido de parte de las autoridades.

Además, se requiere fomentar el turismo, y para ello la playa El Gancho ofrece panorámicas muy bellas que valen la pena ser visitadas. Sin embargo, así como está la carretera no es posible. EL ORBE / Nelson Bautista