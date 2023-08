Firma Plácido Morales Acuerdo de Política de Igualdad Laboral

*Para Garantizar Equidad en el Órgano Jurisdiccional.

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto del 2023.- Ratificando su convicción e interés por erradicar cualquier forma de maltrato, violencia, segregación, inequidad o acoso de las y los servidores públicos, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez, firmó este martes el Acuerdo de Política de Igualdad Laboral y No Discriminación aplicable para el #TFCA.

El magistrado presidente Plácido Morales Vázquez, destacó la firma de este Acuerdo que da lugar a contar con una política de equidad en el órgano jurisdiccional, señaló que “impartir y procurar justicia laboral burocrática con apego a derecho es hacerlo con igualdad”; de la misma forma manifestó su beneplácito, ya que se contribuye a impulsar uno de los ejes principales de la Reforma Laboral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que es erradicar la violencia laboral.

El Acuerdo firmado ante Magistradas y Magistrados del TFCA establece la prohibición a: “cualquier forma de maltrato, violencia y segregación hacia y entre el personal del TFCA en materia de apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, género, sexo, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, así como por embarazo, estado civil, religión, opinión, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual o situación migratoria”.

Con esta firma, Plácido Morales Vázquez informó que vigilará que en este órgano jurisdiccional se establezcan los lineamientos que promuevan una cultura de igualdad laboral y no discriminación en el #TFCA y “garantizar la igualdad de oportunidades para cada persona integrante del Tribunal”. Esto, se enfatiza en el Acuerdo, acorde a lo que establece el artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Cabe señalar que esta política en igualdad laboral y no discriminación aplicará para todo el personal adscrito al #TFCA, por lo que será acorde con los principios generales de este mismo Órgano como el promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal, además de fomentar un ambiente laboral de respeto e igualdad.

El Acuerdo fue suscrito por el Magistrado Presidente y la magistrada Mónica Güicho González, en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del TFCA. Comunicado de Prensa