La Tarea de la 4T en Chiapas es Rescatar al Campo: Plácido Morales Vázquez

*Se Debe Producir los Alimentos Para Salir de la Pobreza, Enfatizó.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre del 2023.- En Bachajón, municipio de Chilón, acompañado de líderes regionales de los Altos de 5 municipios, Plácido Morales Vázquez sentenció que “si no producimos la comida, no podemos salir de pobres”.

Rememoró que por muchos años ha recorrido el Estado y, particularmente esa región, “acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, en esa lucha tan ardua que hizo para llegar a la Presidencia de la República”.

Comentó que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador va a continuar sin duda, porque “no hay como andar, no hay como conocer, y debemos asegurarnos de que la continuidad se dé con alguien que conoce los problemas de Chiapas y sepa cómo resolverlos”.

Aseguró “en el Estado, se ha avanzado, pero también hace falta mucho por hacer. Esa causa la debe coordinar un lopezobradorista de verdad, alguien que entienda realmente que ‘por el bien de todos, primero los pobres’, por las tantas necesidades que tienen ustedes, y muchas y muchos chiapanecos”.

Escuchó las inquietudes y problemáticas de la zona y comentó que “el que quiera representar los intereses del pueblo tiene que recorrer los rincones más lejanos”. Comunicado de Prensa