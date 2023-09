Protestan Padres de Familia por Supuesto Desfalco en Escuela Secundaria de “Viva México”

*Denuncias Irregularidades de Directivos.

Tapachula, Chiapas; a 06 de septiembre del 2023.- Padres de familia de la escuela secundaria Miguel Barrales de la colonia Viva México, protestaron este miércoles ante un presunto desfalco de los recursos económicos de esa institución, por parte de directivos del anterior ciclo escolar.

En entrevista para el rotativo EL ORBE la directora del plantel, Yolanda Solórzano Orozco, señaló que, tiene poco tiempo de haber asumido ese cargo y que en el transcurso de estos días se ha ido enterando de las inconformidades de los padres de familia sobre algunas irregularidades que aseguran han estado ocurriendo.

Comentó que el maestro Zoel Ayala Cañedo, no rindió cuentas y se le hizo a través de un oficio, solicitando que se acercara a la escuela, porque se había ausentado, ya no estaba viniendo.

Hasta el momento no han llevado la suma total de los recursos que debió haber entregado » no estoy bien enterada, sino que al momento de la reunión, es que a través de los padres de familia me he ido enterando de dónde hace falta dinero, o sea que no rindió cuentas, no tengo una cifra exacta porque como han ido surgiendo poco a poco no tenemos el monto final».

Desconocen los motivos que tuvo el anterior directivo para no rendir cuentas » ha hecho caso omiso en todo, no ha dado ninguna explicación, en la junta que se hizo el cierre del ciclo escolar, los papás le hicieron muchos cargos y no pudo contestar a ninguno, ignoró, hizo caso omiso de todo lo que le decían, no pudo justificarse».

Por su parte Rodolfo Javier Morales de León, vocal del comité «la escuela es nuestra». Opinó que lo que intentaron que el directivo que no se ha presentado rindiera cuentas de todos los recursos económicos acumulados en los últimos ciclos escolares, pero hasta la fecha no aparece. EL ORBE/ JC