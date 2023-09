En Morena se Respeta la Militancia y el Compromiso Político: Plácido Morales

*Se Mantiene la Lucha por la Igualdad.

Zinacantán, Chiapas; 24 de Septiembre del 2023.- En reunión con pobladores de Zinacantán, Plácido Morales Vázquez, sostuvo que la base principal de Morena y de la Cuarta Transformación es la lucha por la igualdad.

Aunque aclaró “no sólo la igualdad ante la ley, sino en la realidad, porque si no todas y todos tienen las mismas oportunidades, la sociedad es desigual”.

Enfatizó que uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación es “con la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, además de la Presidencia de la República, decidimos que el presupuesto federal se orientara al gasto social: becas del bienestar y para los jóvenes, apoyos para las mujeres y adultos mayores”.

Señaló, “ese es el primer gran cambio que se logró con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Abundó en que “los que tenemos un pensamiento progresista, creemos en la colectividad, y por eso entendemos a los pueblos originarios”.

Además, recalcó que en el Movimiento de Regeneración Nacional “recogemos el modo de ser de los pueblos originarios, y por eso en Morena se respeta la militancia y el compromiso político, porque son principios que defendemos nosotros”.

Respecto a la convocatoria que emitió el Comité Nacional del Morena para la selección de la o el coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, señaló que “yo no ando dilapidando millones de pesos, yo hago mi trabajo con lo que me avala, 25 años de militancia tras la causa del presidente Andrés Manuel López Obrador. He sido fiel a su pensamiento, porque era necesario que llegara un líder como él al gobierno”.

Comentó también que “quiero ser coordinador estatal de los comités de defensa de la 4T porque entiendo a Chiapas. Más de 40 años lo he recorrido, y la Cuarta Transformación debe seguir en el gobierno federal y en el Estado, pero con una persona que tenga los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, además de igualdad, para que todas y todos los chiapanecos tengan las mismas oportunidades”, concluyó. Comunicado de Prensa