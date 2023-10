Secretaría de Educación Prioriza Diálogo con Normalistas Para Solucionar Conflicto

*Liberan Bloqueo en la Carretera Chiapa de Corzo-San Cristóbal.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas.- La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, desde el inicio de este Gobierno, ha mantenido la proyección de liderazgo en la enseñanza, reinventado modelos para los tres niveles de educación básica, media y superior; además de concretar, paso a paso, una educación de calidad en la entidad.

La dependencia expresa a la sociedad en general que, el caso expuesto por estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, ya ha sido atendido y brindado solución a sus necesidades, luego de escuchar a la representación de los normalistas, la titular de Educación expuso la buena voluntad de la institución y que, hasta hoy, la Secretaría de Educación está de puertas abiertas para todos.

Durante la presente administración, la Secretaría de Educación ha dado permanente atención a la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. Al mes de septiembre del 2023, a la normal se le ha depositado un total de 4 millones 310 mil 945 Pesos con 98 centavos sin que, a la fecha, exista pendiente alguno sobre el particular para cubrir las necesidades de la escuela.

Dicho recurso, es utilizado en diversos rubros, entre los cuales, se encuentran el combustible y mantenimiento para sus camiones, uniformes, pago a CENEVAL para el examen de admisión, aniversario, pago a sinodales, apoyo con el 50% de reinscripción, pago de energía eléctrica y de gastos de operación, entre otros conceptos.

Cabe señalar que, la solicitud realizada para el mantenimiento de los tres autobuses que se utilizan para trasladarse de San Cristóbal de Las Casas a Zinacantán, se están atendiendo y gestionando a través de los mecanismos administrativos correspondientes toda vez que, dicho recurso, no está programado en el presupuesto 2023, a pesar de esto, el comité estudiantil no ha aceptado la propuesta de reparación de sus camiones, informándoles que mañana mismo se les podría atender, dado que ellos quieren que dicho mantenimiento se haga en un taller diferente al que está autorizado para tal efecto.

La atención ha sido continua y prioritaria, sin embargo, existen procedimientos administrativos que no pueden pasarse por alto para poder brindar atención al caso.

Este Gobierno del Estado de Chiapas y la Secretaría de Educación han cumplido con los acuerdos establecidos con los estudiantes y la institución, sin afectar su presupuesto, por el contrario, se han beneficiado con inversiones adicionales, reafirmando el compromiso para mejorar las condiciones actuales de los normalistas dando prioridad a la cuestión académica, no olvidando que ellos serán los futuros formadores de la niñez chiapaneca. Boletín Oficial

Desbloquean Carretera de Cuota

a San Cristóbal de Las Casas

Elementos del Grupo Interinstitucional restablecieron el orden y liberaron la caseta de cobro de la carretera de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, la cual se mantuvo bloqueada por un grupo de estudiantes durante unas horas de este viernes.

Autoridades informaron que se mantiene presencia policiaca, preventiva y disuasiva, de forma permanente, en el kilómetro 46 de la misma carretera de cuota, a fin de garantizar el Estado de Derecho y el derecho al libre tránsito de la ciudadanía.

Es importante señalar que durante el desalojo se privilegió el diálogo y el respeto a los derechos humanos, pues en este Gobierno se garantiza el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, pero sin afectaciones o daños a terceros. Boletín Oficial