Productores de Café Abandonados por el Gobierno Federal

* Carecen de Apoyo al Campo.

Tapachula, Chiapas; 16 de Octubre del 2023.- Desde los años ochenta, la zona alta de Tapachula ha sido muy importante por su producción de café, propiciando que a esta Ciudad se le conociera como “La Perla del Soconusco”. Sin embargo, todo ha cambiado debido al olvido de las autoridades.

Lo que sucedía es que el café dejaba una derrama económica importante, permitiendo que el comercio, los servicios y el turismo florecieran, porque de acuerdo a los datos estadísticos, por cada Peso que se gastaba en la localidad, 70 centavos provenían de ese cultivo, lo que demostraba que era y sigue siendo un pilar en la economía regional.

Así lo expresó Ismael Gómez Coronel, representante de una agrupación de productores, quien al ser entrevistado por Periódico EL ORBE, aseguró que el abandono por parte del Gobierno es lo que ha cambiado todo; ya que han venido arrastrando una marginación, no solo en el Soconusco, sino en todo Chiapas.

Para el desarrollo del país o de la entidad, se necesita infraestructura, «y aquí en el Soconusco, desde hace varios sexenios se han olvidado por completo de esas obras, lo que ha traído como consecuencia que haya marginación”.

Agregó que una muestra de ese abandono en que el gobierno tiene a la zona cafetalera, incluso el principal camino que va de Tapachula a la “Ruta del Café”, la cual se puede ver completamente abandonada, lo mismo hacia la comunidad de Nueva Alemania.

Ese camino es la columna vertebral de todas las demás carreteras que van a las distintas comunidades de la zona alta, añadió. Sin embargo, esa vía está totalmente destrozada, ya no se diga los alternos que llevan a las demás.

Explicó que durante el “Porfiriato”, lo que le dio desarrollo al país fue la construcción de vías de comunicación, como las carreteras, además del ferrocarril. Sin embargo, hoy, esas han sido olvidadas en todos los aspectos.

Esta serie de atrasos con el actual gobierno, es una regresión, «porque todo esto va para atrás. No hay desarrollo, ni apoyos al campo, señaló. EL ORBE / Nelson Bautista