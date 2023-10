Denuncian Gastos Excesivos del Presidente Municipal de Metapa

* Reportan Falta de Alumbrado Público, Deficiente Recolección de Basura, Entre Otros.

Metapa de Domínguez, Chiapas.- Trabajadores del Ayuntamiento de Metapa de Domínguez, Chiapas, denunciaron que presuntamente existe un despilfarro de recursos públicos en el Gobierno Municipal encabezado por el todavía alcalde, Leobardo López Morales, por lo que solicitan la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Mediante un documento enviado a este medio de comunicación, en el cual adjunta un reporte analítico de obras, adquisiciones y aportaciones municipales, correspondiente al presente año, en donde se justifican los gastos y las partidas presupuestales presuntamente autorizadas por el Alcalde, Síndico y Tesorero; al que los suspicaces empleados municipales ya detectaron supuestas irregularidades, y cosas que no coinciden con la realidad.

Y es que en dicho reporte, se encuentra establecido que se hizo la rehabilitación del alumbrado público, en donde fueron aplicados montos económicos importantes, principalmente en la cabecera municipal, a través de la partida 6143; con una inversión de “500 mil pesos”.

Sin embargo, el problema es que en diversas vialidades de la cabecera municipal no existen luminarias, los pobladores se encuentren en penumbras y peor aún, los vecinos aseguran que no se ha reparado el alumbrado público en años.

Derivado de esa situación existe la sospecha fundada, de que se pueda tratar de un fraude en un municipio pequeño y empobrecido, sumergido en el abandono debido a su mal Gobierno Municipal, en donde su población no supera los 7 mil habitantes.

Otro concepto que llama poderosamente la atención en este reporte de gastos por parte del Edil, es la renta por retroexcavadora y camiones para servicio de acomodo y recolección de desechos sólidos (basura) por 544,500.00 Pesos. (Quinientos cuarenta y cuatro mil con quinientos Pesos). Algo que se considera exorbitante, tomando en cuenta el deficiente servicio de recolección de basura, además de que el basurero municipal está en completo abandono.

Así como la supuesta inversión de “450 mil pesos” que se aplicó en la rehabilitación del Panteón Municipal, al que solo se le arreglo la fachada y se le dio una manita de gato. Entre otros gastos reportados, los cuales se consideran excesivos y que no corresponden a la realidad que viven los pobladores de esta pequeña localidad fronteriza.

Ante tal situación los empleados municipales piden la intervención de la Auditoria Superior del Estado (ASE), para que se investigue y sancione al Edil.