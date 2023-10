Más de 10 Años con Gestiones Honestas Para Chiapas: Luis Armando Melgar

*Realiza Gira de Trabajo en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre de 2023.- Visitando nuevamente su tierra natal, Luis Armando Melgar respondió entrevista a medios locales, donde destacó que ya son más de diez años de caminar por cada rincón de Chiapas, de estar cercano para escuchar y ayudar con honestidad.

El legislador tapachulteco destacó que esto no es nuevo ni solo por temporada o para salir en la foto. Se trata de hacer las cosas bien, sin intereses personales y sin grillas para que a Chiapas le vaya bien.

“Hemos impulsado gestiones productivas que se traducen en empleo para el campo, con montos superiores a los 40 millones de pesos, además del rescate ambiental con una inversión histórica de 200 millones de pesos para el rescate del Parque Nacional Lagunas de Montebello, entre muchas más”, puntualizó.

Melgar señaló que recientemente a través de una nueva relación con CFE ha impulsado una gestión superior a los 20 millones de Pesos, beneficiando a más de 1300 chiapanecos en 21 municipios; son obras de mantenimiento y electrificación para construir cancha pareja y lograr lo básico.

“Yo no aparecí ahorita, desde el 2012 he realizado gestiones para Chiapas, primero como Senador y actualmente como presidente de la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, pero siempre trabajando para que a México y a Chiapas les vaya bien”, enfatizó.

Melgar finalizó señalando que hay que seguir trabajando para y por los chiapanecos; “hoy muchos sólo están pensando en cargos públicos y pierden de vista que la política es un medio para hacer cosas para la gente y no para temas personales, al final, las acciones hablan más que las palabras”. Comunicado de Prensa