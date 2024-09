Habitantes de Pantelhó Confirman que No Habrán Elecciones el Próximo 2 de Junio

*No hay las Condiciones Idóneas Para que se Realicen los Comicios.

Pantelhó, Chiapas. Habitantes de Pantelhó arriban al congreso del estado, donde anuncian que no habrá elecciones el próximo 2 de junio en su municipio.

La mañana de este martes, un grupo de personas originarias de Pantelhó, Chiapas, llegaron hasta el Congreso del Estado, donde en las afueras del edificio, señalaron, que en su municipio no se realizarán las elecciones del próximo 2 de junio debido a que no se cuentan con las condiciones para dicho proceso.

Al respecto, el representante de la comisión, el señor Francisco Gutiérrez, dio lectura a un comunicado previamente escrito donde señaló el pasado 2 de febrero de 2024, en asamblea general fue nombrado un concejo municipal para el periodo 2024-2027, el cual dijeron es avalado por los comisariados ejidales y agentes municipales de todas la comunidades y barrios del pueblo de Pantelhó.

Dicho documento sostiene que el concejo presentará el documento al Congreso del Estado para que en su momento lo avale, tomando posesión de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Chiapas el 1o de Octubre del 2024 y deberán concluir su mandato el 30 de septiembre de 2027 .

El representante agregó que la comisión que representa es portavoz del pueblo de Pantelhó, exigiendo justicia y atención inmediata por las autoridades correspondientes, con el fin de restablecer el orden, la paz y tranquilidad del pueblo, deslindándose de todo tipo de relación con el grupo delictivo que ha sembrado la desconfianza y muerte de gente inocente para lograr beneficios personales.

Finalmente dijo, «solicitamos de manera respetuosa a las autoridades correspondientes que reconozca y ratifique este concejo municipal electoral para el periodo 2024-2027, con justicia y equidad, seguiremos respaldando de la voluntad del pueblo deposita en la asamblea del 2 de febrero pasado”. ELORBE/ Martha Guillen.