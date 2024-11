Maestros de la CNTE Toman Oficinas en Chiapas

*Del INE e IEPC.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de Mayo.- Docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ocuparon este jueves las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ( IEPC),como parte de las protestas y el paro indefinido de labores.

Alberto Mirón Vázquez, integrante de la dirección política del sindicato que está integrado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que «la toma simbólica» de las sedes de los órganos electorales corresponden a la segunda jornada del paro nacional de labores que mantienen por tiempo indefinido. Esto, para exigir a los gobiernos federal y estatal solución a sus demandas, entre éstas, la abrogación de la reforma educativa.



Las acciones de este jueves se enmarcan en torno a la mesa de diálogo programada este jueves entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE.El magisterio chiapaneco continúa en las calles porque no ha tenido ninguna respuesta que beneficie a los trabajadores de la educación.«Esta mañana tomamos simbólicamente oficinas del IEPC y el INE porque las elecciones del 2 de junio serán ‘una farsa electoral'», agregó Mirón. Aclaró que es una toma simbólica porque no hay ningún trabajador retenido, y que otros contingentes permanecen en «el plantón» de la plaza central.Mirón dijo que la exigencia es instalar la mesa Chiapas y se pide que sea encabezada por el presidente de la República y se resuelva la problemática planteada al gobierno estatal.Otras de las demandas del magisterio son la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la laboral y la reinstalación de los docentes cesados. En Chiapas, puntualizó que se tienen 13 cesados; eso no fue en el período neoliberal, sino en el actual de López Obrador. Sun