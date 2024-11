Bloquean Puente Suchiate II en la Frontera México-Guatemala

Protestan por amago de la CFE de suspender el suministro eléctrico en diversos centros escolares.

Tapachula, Chiapas; 4 de Noviembre de 2024.- Padres de familia de escuelas ubicadas en Suchiate, están pasando por una tremenda crisis, ya que la Secretaría de Educación estatal no ha pagado el servicio el suministro de energía eléctrica y Comisión Federal de Electricidad ha amenazado con quitarles el servicio.

Por esa razón, la mañana de este lunes 4 de Noviembre los padres de familia se reunieron y bloquearon el Puente Internacional por espacio de dos horas, en Suchiate, en la frontera México-Guatemala, exigiendo a las autoridades competentes que resuelvan este grave problema, porque al quedar sin energía eléctrica las escuelas, no puede haber clases.

Sobre este asunto, el señor Javier Ovilla Estrada, representante estatal de los Comités de Padres de Familia de la franja sur, en entrevista con rotativo EL ORBE, expresó su preocupación por la afectación a la educación de los niños y exigió a las autoridades una solución inmediata para garantizar el funcionamiento de las escuelas.

En Suchiate los padres de familia pagan la luz eléctrica en al menos unas cinco escuelas, pero dijo que eso no debe ser porque es responsabilidad de la Secretaría de Educación liquidar el costo de ese servicio.



Asimismo, señaló que ya fueron a Tuxtla Gutiérrez, pero las autoridades hacen caso omiso a las peticiones, entre ellas, también, la dotación de más maestros para que cubran todas las plazas.Cuando fueron a Tuxtla a protestar a la Secretaría de Educación, les dijeron que si iban a bloquear el puente internacional, que lo hicieran, total a los de la Secretaría no les importa nada de eso, indicó.El bloqueo ha generado tensión en la zona, con la comunidad unida en defensa del derecho a la educación de sus hijos, demandando que se resuelva la situación lo antes posible.Los inconformes también pidieron una mesa de diálogo con la participación de autoridades federales y estatales de Educación, pero también de la Comisión Federal de Electricidad, para evitar sigan siendo amenazados por esta dependencia.Según los manifestantes se estima que la deuda con la CFE asciende a alrededor de 5 millones de Pesos, afectando a unas 50 escuelas de la zona. Advirtieron que de no tener una respuesta positiva a sus demandas radicalizarán las protestas. EL ORBE/Nelson Bautista