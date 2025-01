Productores de Soya Exponen sus Necesidades Ante Autoridades Locales

*Se Busca Mejorar Comercialización de sus Cosechas.

Tapachula, Chiapas, 14 de enero de 2025.- Productores de soya de esta región, recientemente sostuvieron una reunión con autoridades municipales para exponer las necesidades más urgentes de los productores de soya, dio a conocer César Ozuna Estudillo, Presidente no Gubernamental del Sistema Producto Oleaginosas de Chiapas.

Explicó que durante este encuentro se abordaron los desafíos que enfrentan los agricultores debido a los bajos precios de la soya y los efectos adversos de las lluvias, con el objetivo de buscar de manera conjunta mejorar las condiciones de producción y comercialización de este cultivo.

En entrevista con el rotativo El Orbe, Ozuna Estudillo destacó que la soya es un cultivo clave para la economía de Chiapas, ya que no solo genera ingresos para miles de familias, sino que también juega un papel fundamental en la seguridad alimentaria.

No obstante, los productores enfrentan dificultades que limitan su capacidad de producción y competitividad en el mercado.



1 de 2

Durante la reunión, que contó con la participación de soyeros, plataneros y mangueros, se abordaron varios temas importantes. Uno de los principales fue la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento y comercialización de los productos.“Necesitamos mejores instalaciones para almacenar nuestras cosechas, de manera que podamos evitar pérdidas por deterioro y garantizar que nuestros productos lleguen en óptimas condiciones al mercado”, expresó Ozuna. Además, enfatizó la importancia de contar con centros de acopio que faciliten la recolección y distribución de la soya.Otro tema crucial de dicha reunión fue el acceso a financiamiento, ya que muchos de los productores son pequeños agricultores que carecen de los recursos necesarios para invertir en tecnología y prácticas agrícolas modernas.En ese sentido -dijo- es fundamental que las autoridades implementen programas de apoyo financiero que les permitan acceder a créditos blandos. Así como la capacitación y asistencia técnica también fueron mencionadas como áreas clave para mejorar la productividad.En cuanto a la comercialización de la soya, los productores expresaron su preocupación por la creciente competencia en el mercado. Ozuna resaltó que es necesario establecer canales de comercialización que permitan a los agricultores obtener precios justos por su producción. EL ORBE/Nelson Bautista