Empresarios Exigen Ampliación de la Carretera Tapachula-Cacahoatán

*Debido a la Alta Afluencia de Vehículos Pesados y Transporte Público.

Tapachula Chiapas 14 de enero 2025.- Empresarios de la región han solicitado con urgencia la ampliación de la carretera que conecta Tapachula con Cacahoatán, argumentando que la actual infraestructura no es suficiente para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros, especialmente debido a la presencia de mototaxis, que representan un peligro constante en esta vialidad.

En entrevista para el rotativo El Orbe Luis Fernando Guillén, reconocido empresario Cacahoateco, subrayó que la situación es cada vez más preocupante.

“Los mototaxis no están diseñados para transitar por una carretera de esta magnitud, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Necesitamos urgentemente una solución”, expuso.

Fernando Guillén, insistió en que un solo carril es insuficiente para la circulación actual, especialmente en una ruta tan importante para la región.

El empresario resaltó que los mototaxis, al ser vehículos de transporte de capacidad limitada y sin las medidas de seguridad adecuadas, constituyen una amenaza tanto para los automovilistas como para los propios pasajeros.

No solo son peligrosos para quienes viajan en ellos, sino también para quienes circulan en vehículos más grandes. Es fundamental que las autoridades actúen antes de que se presenten más tragedias”, advirtió.

Mencionó que la ampliación de la carretera y la creación de un sistema de doble carril podrían ser la solución para evitar estos accidentes. Sin embargo, destacó que los trámites y proyectos relacionados con la mejora vial en la región han estado estancados por un tiempo.

“Hemos gestionado mejoras y ampliaciones, pero parece que no hay avances. Es crucial que se retome el proyecto y se le dé prioridad a la seguridad vial”, señaló.

Con base en su experiencia Fernando Guillén recordó la creciente cantidad de accidentes en la zona, muchos de ellos vinculados a los mototaxis, por lo que destacó la necesidad de cumplir con la normativa de transporte para evitar situaciones peligrosas. EL ORBE/Nelson Bautista