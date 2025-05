Productores de Suchiate Denuncian que CONAGUA no Cumplió con Obras de Protección

Suchiate, Chiapas; 7 de Mayo de 2025.- A pocos días del inicio oficial de la temporada de lluvias, productores agrícolas del municipio de Suchiate han declarado una alerta máxima ante el riesgo latente de inundaciones, derivado del incumplimiento de compromisos por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En entrevista para Periódico EL ORBE, Fredy Barrios Jiménez, representante nacional de la Unión de Ejidos, comentó, los trabajos de rehabilitación de espigones y construcción de bordos de contención, pactados para arrancar en abril, no han comenzado, situación que mantiene en incertidumbre a cientos de agricultores, particularmente de los ejidos La Libertad, Miguel Alemán y Cuauhtémoc.

“Estamos sumamente preocupados porque la temporada de lluvias está a punto de comenzar y la CONAGUA no ha cumplido con los acuerdos que firmamos desde el año pasado. No han movido ni un solo gramo de arena”, afirmó.



El temor de los productores no es infundado. Las severas inundaciones ocurridas en 2024 provocadas por el desbordamiento de los ríos Suchiate y Cosalapa, causaron estragos en miles de hectáreas de cultivos como plátano, maíz y soya, dejando pérdidas económicas incalculables y afectando el sustento de numerosas familias.La falta de obras de protección hídrica compromete la seguridad alimentaria y la economía local. Se estima que unas 5 mil hectáreas de cultivo están actualmente en riesgo, por lo que los productores han emitido un llamado urgente a las autoridades federales.“Hemos confiado en la palabra de las autoridades, pero si no hay una respuesta inmediata, consideraremos movilizarnos para exigir atención real a las necesidades del campo en Suchiate”, advirtió.Los agricultores afirman que tanto la representación local de la CONAGUA como el Gobierno Municipal tienen pleno conocimiento de la situación crítica, sin que hasta el momento se haya actuado con la celeridad requerida.Ante el inminente inicio de la temporada de lluvias el 15 de mayo, los productores insisten en que los trabajos de revestimiento y protección fluvial deben comenzar de inmediato para evitar una tragedia anunciada. EL ORBE/Nelson Bautista