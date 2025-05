Captan a Exalcalde de La Concordia, Chiapas con Guardaespaldas

San Cristóbal de Las Casas, Chis.;24 de Mayo.- El exalcalde de La Concordia, Chiapas, Miguel Ángel Córdova Ochoa, alias «El Amigo Migue», que desde el 2002 ha retenido el poder en el ayuntamiento, donde se ha rotado el cargo de alcalde entre sus hijos y hermanos, usó a elementos de la Policía Estatal del grupo Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal como sus guardaespaldas pata visitar el lugar al que no llegaba desde hace cuatro años.

En las recientes horas, Córdova Ochoa llegó a La Concordia, donde tenía más de cuatro años de no asistir, incluso ni la última vez que ocupó la alcaldía a partir del 2021 se había parado en el lugar, porque despachaba desde una oficina en Tuxtla, a 112 kilómetros de distancia, ante la guerra que libraban el Cártel Jalisco Nueva Generación-Cártel Chiapas Guatemala contra Cártel de Sinaloa.

Aún lejos de su municipio, el 9 de junio del 2022, un grupo armado le mató a dos de sus guardaespaldas, al momento que asistió a un evento de su hijo en una escuela primaria de Tuxtla.

A su regreso a La Concordia en esta ocasión, se hizo acompañar de agentes de la Policía Estatal del grupo Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, pero se desconoce cómo un ciudadano pudo recibir la protección de la corporación para realizar eventos personales.

Durante su visita en La Concordia, saludó a personas que no había visto en varios años, incluso bailó en la calle con una mujer, como se puede ver en un video que circula en redes sociales.

Hace un año, su hijo Emmanuel de Jesús Córdova García, candidato a la alcaldía por Redes Sociales Progresistas (RSP), que ya había sido alcalde del lugar en el 2015, hizo campaña a distancia solo con una fotografía gigante y ganó la elección del 2 de junio.

En el violento proceso electoral, fue asesinada el 16 de mayo del 2024, la candidata del Partido Popular Chiapaneco (PPCH), Lucero López Maza y cinco de sus colaboradores, homicidios que aún siguen impunes.

En el 2021, como diputado local, «El Amigo Migue» llegó al cargo como alcalde para relevar a su hijo José Miguel Córdova García, pero nunca se paró en el municipio, denunciaron habitantes.

El 6 de junio del 2021, «El Amigo Migue» se alzó con el triunfo con 8 mil 363 votos, impulsado por RPS, en medio de una jornada, donde participaron hombres armados que amedrentaron a seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que llevaban como candidata a María Victoria Coutiño Monzón.

«El Amigo Migue» llegó por primera vez a la presidencia municipal para el periodo 2002-2004. Luego fue diputado plurinominal, en el 2004-2007. También fue regidor del ayuntamiento.

En el 2017, los habitantes de La Concordia denunciaron que había impuesto en la presidencia a su hijo que lleva el mismo nombre que él, Miguel Ángel Córdova García, cargo que recibió de su hermano Emmanuel de Jesús Córdova García (2015-2017), de 33 años.

Fue Jesús Córdova García, el que hizo campaña proselitista el año pasado con una fotografía gigante que paseaban sus seguidores en las calles de la cabecera municipal.

Pero Emmanuel de Jesús entregó a su hermano José Miguel la presidencia para el periodo 2019-2021, entonces arropado por el PVEM.

En el 2021 José Miguel cedió la presidencia a su padre Miguel Ángel Córdova Ochoa.

En la elección del año pasado, los habitantes de La Concordia denunciaron que el equipo de Emmanuel de Jesús pagó hasta cinco mil pesos por voto.

Además, revelaron que su constancia como alcalde electo no la recibió en la sede del Concejo Municipal del Instituto de Elecciones de Chiapas, sino en Tuxtla, pero el organismo no dijo nada. SUN